إم بى للهندسة نتوقع ارتفاع مبيعاتها إلى 92 مليون جنيه

بعد التعاقد مع هاجر الفرنسية رجب عزالدين قالت شركة أم بي للهندسة إن التعاقد مع شركة هاجر الفرنسية سيؤدى إلى زيادة المبيعات إلى 92 مليون جنيه بدلا من 24 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مدة العقد سنة يتم تجديدها تلقائيا ومن المتوقع زيادة المبيعات

بعد التعاقد مع هاجر الفرنسية

رجب عزالدين

قالت شركة أم بي للهندسة إن التعاقد مع شركة هاجر الفرنسية سيؤدى إلى زيادة المبيعات إلى 92 مليون جنيه بدلا من 24 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مدة العقد سنة يتم تجديدها تلقائيا ومن المتوقع زيادة المبيعات المحلية إلى 92 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.

ووقعت شركة أم بى للصناعة التابعة فى 18 فبراير الجارى عقدا مع شركة هاجر الفرنسية للتصنيع المحلى للوحات الكهربائية .

وارتفعت أرباح إم بى للهندسة إلى 7.9 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، مقابل أرباح بلغت 4.67 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016

تأسست “إم بى” للهندسة عام 1981، وهى متخصصة فى مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض المرتبطة بشكل مباشرة بالنمو السكانى، والوكيل الحصرى لشركات هاجر وهيونداى وساموا ومنتجها الخاص بالشركة “بيتا إليكتريك”.

ويبلغ رأسمال إم بى للهندسة نحو 33 مليون جنيه، وتم طرحها فى بورصة النيل خلال مارس 2016، عبر تحالف من عدة شركات هى كاتليست بارتنرز لرعاية القيد، وسيجما لتداول الاوراق المالية، مديراً للطرح، وشركة مباشر إنترناشيونال وعربية أون لاين، لمساعدة مدير الطرح، فى حين تولت شركة القاهرة للاستثمارات المالية مهام المستشار المالى المستقل، ومكتب سرى الدين مستشاراً قانونيا.



