«إم بى للهندسة» تستعد لصفقة استحواذ ضخمة ترفع أعمالها إلى 700 مليون جنيه

إم بى للهندسة تفصح عن آخر تطورات الاستحواذ على شركة عاملة فى السوق

أعلنت شركة إم بي للهندسة عن شروعها فى إجراءات الاستحواذ على شركة عاملة فى نفس المجال، لها حصة سوقية معتبرة لترفع حجم أعمالها المجمعة إلى 700 مليون جنيه.

وقالت إم بى للهندسة فى إفصاح للبورصة الأحد، إن مفاوضات الاستحواذ انتهت بشكل إيجابى وسنبدأ فى اعداد العرض لاعتماده من مجلس الإدارة.

ولم يذكر الإفصاح اسم الشركة محل الاستحواذ مكتفيا بالإشارة إلى أنها تعمل فى نفس مجالها وتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 12%.

كما أشار الإفصاح إلى أن نجاح هذه الصفقة سيؤدى إلى رفع حجم أعمالها المجمعة إلى 700 مليون جنيه أى بمعدل أربعة أضعاف الوضع الحالى.

إم بى للهندسة تسجل مبيعات بقيمة 119 مليون جنيه فى تسعة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تراجع مبيعاتها إلى 119 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 142.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتحول صافى الأداء إلى خسائر بلغت 4.1 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 2.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

أما على مستوى نتائج الأعمال المستقلة للشركة الأم ،أظهرت تسجيل صافى ربح قدره بلغ 62 ألف جنيه خلال الفترة مقابل أرباح بلغت 8.4 ألف جنيه خلال الفترة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تكبدها صافى خسارة قدرها 4.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقابل صافى ربح قدره 2.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

إم بى للهندسة تؤسس شركة تجارية بمدينة اسطنبول

أحمد بهاء شلبى نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

وأفصحت إم بي للهندسة فى يونيو 2019 عن تأسيس شركة بى إى إليكتريك للتجارة والصناعة، بمدينة اسطنبول بدولة تركيا بنسبة مساهمة 80% من رأس المال البالغ 100 ألف ليرة تركية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (13 يونيو ) إن تأسيس هذه الشركة يأتى فى إطار خطتها الاستراتيجية المفعلة منذ 2016 للتنوع القطاعى بهدف تطوير النشاط التصديرى للشركة عن طريق الاستثمار فى شركة تجارية تركية الجنسية، تتولى الحقيبة التصديرية للشركات التابعة.

وتلقت الشركة فى مارس 2019 دعوة مبدئية من صندوق استثمار أجنبي لدراسة المساهمة فيها حال وجود زيادة متتابعة لرأس المال.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (11 مارس) إن صندوق الاستثمار الأجنبى ربط مساهمته بوجود زيادة متتابعة لزيادة رأس المال فى حدود 197 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.

وأشارت الشركة إلى أن مجلس إدارتها سيدرس العرض المقدم طبقًا للخطة التوسعية للشركة والمراحل القانونية لتفعيل ذلك الغرض، ولم يذكر البيان اسم الصندوق الأجنبى.

إم بى تضم 4 شركات تحت مظلتها فى الصناعة والأنظمة الكهربائية

وتضم شركة أم بى للهندسة أربع كيانات، هى: إم بى للأنظمة الكهربائية ، وج آى تى للخدمات اللوجيستية وإم بى للصناعة ، وبيتا إليكتريك للصناعات .

أسست الشركة فى مصر بواسطة المهندس بهاء شلبى فى عام 1981، وهى الوكيل الرسمى لشركة هاجر الألمانية لأكثر من 34 سنة، بالإضافة إلى سامواها وهيونداى الكورية.

وجددت «إم بى للهندسة» عام 2019 عقد التوزيع الحصرى لمنتجات شركة هيونداى للصناعات الثقيلة الكورية لمدة عامين، بإيرادات مقدرة تتجاوز 170 مليون جنيه خلال مدة التعاقد.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 33 مليون جنيه موزعة على 66 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة أفراد من عائلة شلبى بنسبة (62% ).

كما تستحوذ مساهمة أخرى( شيرين سعد الدين الحكيم ) على 12.9% من إجمالى الأسهم إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة وفقا لآخر نموذج افصاح بتاريخ 12 اكتوبر الماضى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 3.2 مليون جنيه خلال عام 2019، مقابل صافى أرباح بلغت 5.7 مليون جنيه خلال 2018.

وارتفعت ايرادات إم بي للهندسة إلى 165 مليون جنيه خلال العام الماضى مقابل مبيعات بلغت 159 مليون جنيه خلال 2018.