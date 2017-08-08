إم بى للهندسة: القطاع الصناعى وراء نمو الأرباح النصفية

المال خاص أعلنت شركة إم بى للهندسة الشركة الرائدة فى مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، عن نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة عن المالية المنتهية 30 يونيو 2017 والتى شهدت نمواً فى المبيعات بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى لتصل المبيعات إلى 66 مليون جنيه، بال

المال خاص

أعلنت شركة إم بى للهندسة الشركة الرائدة فى مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، عن نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة عن المالية المنتهية 30 يونيو 2017 والتى شهدت نمواً فى المبيعات بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى لتصل المبيعات إلى 66 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة فى مجمل الربح ليصل الى نسبة 27%، إلى جانب زيادة صافى دخل الفترة 43% ليصل الى 7.2 مليون جنيه مقارنة بـ 5 ملايين العام الماضى.

قال د. أحمد بهاء الدين شلبى، العضو المنتدب للشركة: إن نتائج الاعمال تعبر بإيجابية عن اداء العمليات ومردودات الاستثمارات المستحدثه عام 2016 والتى ساهمت بشكل مباشر فى تفعيل عمليه إعاده الهيكلة الإستراتيجية للشركة على جميع الأصعدة.

وأوضح بهاء – فى بيان حصلت ” المال “على نسخة منه – ان زياده مساهمه القطاع الصناعى للشركه فى النصف الاول من العام ، والمتغيرات الخارجيه المستمره والتى تضع عبئا على اداره الشركه فى التطويع الدائم والمستمر لسياساتها الماليه والتشغيليه لمواكبه تلك المتغيرات بهدف تحقيق الخطه السنويه لنتائج الاعمال.

يذكر أنه تمت المساهمة فى زيادة الاستثمارات لشركة بيتا اليكتريك للصناعات التابعة لشركة ام بى للهندسة ومصنعها الكائن فى مدينه السادس من اكتوبر، استعداداً لبدء العمليات التشغيلية للمصنع خلال النصف الثانى من عام 2017.

تأسست إم بى للهندسة عام 1981، وهى متخصصة فى مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض المرتبطة بشكل مباشرة بالنمو السكانى والوكيل الحصرى لشركات هاجر وهيونداى وساموا ومنتجها الخاص بالشركة “بيتا اليكتريك”.