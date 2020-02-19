«إم بى جى» تضخ 700 مليون جنيه فى «بوكا» بالعاصمة الإدارية الجديدة

تستهدف شركة «إم بى جى» العقارية ضخ استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام الحالى فى مشروع «بوكا» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة الشركة إنها تستهدف ضخ استثمارات خلال العام الحالى فى الأعمال الإنشائية لـ21 عمارة سكنية بالمشروع، مشيرًا إلى بيع أكثر من %80 من المشروع بالكامل بخلاف الجزء التجارى.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن أعمال القواعد الخرسانية بدأت بعد الانتهاء من التسويات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من %10 من الأعمال الإنشائية للمشروع بقيمة 200 مليون جنيه وذلك حتى نهاية العام الماضى.

وأشار إلى أن المشروع يضم حوالى 1680 وحدة سكنية ويقع على مساحة 40 فدانا تقريبًا.

ولفت إلى أن مبيعات الجزء التجارى «بوكا كابيتال ووك» بلغت حوالى 30 % تقريبًا، موضحا أن حجم المبيعات المتوقع للمشروع يبلغ حوالى 4 مليارات جنيه من بينها 800 مليون لصالح الجزء التجارى.

وأكد أن المول يحتوى على وحدات تجارية وإدارية وطبية، ويتكون من ثلاثة طوابق بمساحة إنشائية تتجاوز 18 ألف متر مربع ويبلغ مساحة كل طابق حوالى 6 آلاف متر مربع.

وأشار إلى أن تسليم المشروع يبدأ خلال 2022 بالنسبة للجزء السكنى فى حين يتم تسلم المول بكل أنشطته خلال عام 2023 لافتا إلى أن شركة «rmc» رأفت ميلر الاستشارى والمشرف على الأعمال الهندسية للمشروع.

وأكد أن «إم بى جى» تستهدف طرح مشروع جديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة فى الربع الثانى من العام الحالى على مساحة 100 فدان تقريبًا.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بعمل الدراسات اللازمة للمشروع وكذلك تنفيذ التصميمات الخاصة به، موضحا أن المشروع يحتوى على فيلات فقط وتقوم الشركة بعملية التطوير والتسويق والبيع له، لافتا إلى أن المشروع يحمل اسم «بوكا 2» وذلك بعد نجاح «بوكا واحد» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن الشركة شاركت خلال الفترة الماضية فى ثلاثة معارض فى الولايات المتحدة الأمريكية بولايات فلوريدا ونيوجيرسى ونيويورك وتستهدف التوسع فى المعارض العقارية الخارجية، بالإضافة إلى المشاركة فى معرض «سيتى سكيب».