«إم بى جى العقارية» تقتنص 120 فداناً بالعاصمة الإدارية لإنشاء فيلات

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن شركة ماستر بيلدر جروب للتطوير العقارى (إم بى جى) اقتنصت قطعة أرض مساحتها 120 فدانًا فى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إنشاء مشروع عمرانى يضم فيلات سكنية.

وقالت المصادر إن الشركة تعتزم إنشاء فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية؛ نظرًا لما تشهده المدينة من اهتمام لافت من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين.

ورفضت المصادر الإفصاح عن القيمة الإجمالية لسعر الأرض، وكذلك ميعاد إطلاق المشروع، مشيرة إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد دراسات الجدوى.

وأضافت أن الشركة لم ترصد حتى الآن أى استثمارات إجمالية للمشروع، ولم تحدد قيمة المبيعات المستهدفة منه، فى ظل التقلبات الحالية فى أسعار مواد البناء والخامات.

ويعد ذلك المشروع التواجد الرابع لشركة «إم بى جي» فى العاصمة الإدارية، إذ تطور ثلاثة أخرى، وهى كمبوند بوكا، الذى يتضمن 1700 وحدة ما بين سكنية وفيلا وتاون هاوس مقام على 40 فدانًا، بخلاف مول تجارى ومركز طبى ومبنى إداري، وأيضًا منطقة تجارية ترفيهية.

ويتمثل المشروع الثانى فى «جرين ريفر» أول مركز طبى متكامل باستثمارات مليار جنيه، بمنطقة «إم يو 23»، والثالث «وايت 14» بالداون تاون.

جدير بالذكر أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعمل على تسهيل طرح الأراضى بمدينة العاصمة، ومنح المطورين فرصًا استثمارية ضخمة تمكنهم من إنشاء مشروعات عقارية متنوعة، بهدف رفع نسبة الإشغال بالمدينة.

وتبنت «العاصمة الإدارية» فى الفترة الأخيرة سياسة الشباك الواحد لتسهيل استخراج التراخيص للشركات وتسريع وتيرة إنشاء المشروعات.

يشار إلى أن «ماستر بيلدر جروب» اقتنصت قطعة أرض بمساحة 42 فدانًا فى مدينة رأس البر لإقامة مشروع عمرانى سياحى بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وفقًا لتصريحات سابقة لمصادر لـ«المال».

وبحسب البيانات التى أتاحتها الهيئة على موقعها الإلكترونى فإن تلك الأرض، بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تطوير المشروع خلال 4 سنوات، تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزاري.

وتعد «إم بى جي» من شركات التطوير العقارى فى منطقة الدلتا، وتضم محفظتها مشروعات طبية وسكنية وتعليمية، منها مشروع بمدينة المنصورة و«صن ست» برأس البر بمحافظة دمياط والمركز الطبى العالمى و«إيليت ميديكال تاور» و«العلا سيتى».