«إم بى جى» العقارية تستثمر مليار جنيه لإطلاق ثالث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

كشف الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة إم بى جى للتطوير العقارى، عن طرح ثالث مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت اسم «برج وايت 14» باستثمارات مليار جنيه. وأضاف العدل أن «وايت 14» هو أول مشروعات الشركة فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع فى مكان مميز وبإطلالة مباشرة على النهر الأخضر ومنطقة الأبراج السياحية وبالقرب من مسجد مصر وفندق الماسة، مشيرًا إلى أنه، سيشمل النشاطين التجارى والإدارى ويتكون من أرضى و14 دورًا، بمساحات متنوعة تلبى احتياجات العملاء.

وتضم محفظة شركة إم بى جى مشروعات عقارية متنوعة الأنشطة، بحجم استثمارات يصل إلى 7 مليارات جنيه، موزعة بين مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة،

هما «بوكا» السكنى على مساحة 41 فدانًا، ويضم 41 مبنى بإجمالى 1700 وحدة سكنية، ومشروع «جرين ريفر» وهو مركز طبى متكامل باستثمارات مليار جنيه بمنطقة MU-23 بين الحى السكنى R2 وR3 مباشرة على محور الأمل.

ولفت العدل إلى أن الشركة انتهت من سداد 90% من قيمة أقساط أرض مشروع «بوكا» فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى التزمت به رغم أوضاع السوق العقارية بسبب تداعيات كورونا وتأثيرها على كل القطاعات، كاشفًا عن بدء تسليم المرحلة الأولى منه.

وأضاف العدل أن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 9 مليارات جنيه خلال العام الحالي، وضخ ملياري جنيه عبر مشروعين جديدين سيتم طرحهما فى العاصمة الإدارية الجديدة النصف الثانى من 2021.

وتشارك «إم بى جى» بالمشروع الجديد فى معرض الأهرام العقارى 2021، والذى يُعقد خلال الفترة من 29 يوليو إلى 1 أغسطس المقبل.

وتضم محفظة الشركة مشروعات طبية وسكنية وتعليمية منها مشروع سكنى بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ومشروع «صن ست» برأس البر بمحافظة دمياط، والمركز الطبى العالمى بالمنصورة، وElite Medical Tower ومشروع العلا سيتى وGehaan Medical Center فى مدينة المنصورة.

وأشار العدل إلى أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق مبيعات قياسية بمشروعاتها الجارى إنشاؤها، إذ تم الانتهاء من تسويق 90% من وحدات مشروع «بوكا»، والذى تبلغ قيمة مبيعاته المستهدفة 5 مليارات جنيه، كما تسير فى الوقت نفسه بخطى ثابتة لسرعة إنهاء المشروعات، وتسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها.