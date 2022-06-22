«إم إن تي حالا» تستحوذ على منصة طلبية لتجارة التجزئة وتوزيع المنتجات الاستهلاكية

أعلنت شركة “إم إن تي حالا”، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، اليوم عن استحواذها على منصة “طلبية” للتجارة الإلكترونية، التي تمد صغار البائعين وتجار التجزئة، وقريباً المستهلكين بالسلع والمنتجات الاستهلاكية، لتلبية احتياجاتهم بشكل فعال وسريع، من خلال التسليم في اليوم التالي للطلبية.

وبناءً على هذا الاستحواذ، ستعمل “إم إن تي حالا” على تطوير نموذج سلسلة التوريد للسلع الاستهلاكية، لكونه شديد التعقيد وبه العديد من الخطوات الصعبة، ما يسهل عملية التبادل التجاري و يمكن صغار التجار من توسيع نشاطهم.

ونظراً لامتلاك شركة “إم إن تي حالا” منظومة رقمية متكاملة وتشمل برامج تمويل المشاريع الصغيرة و متناهية الصغر و التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى المدفوعات الرقمية والتجارة الالكترونية، فإن عملية إتاحة سلع استهلاكية بشكل رقمي إلى شبكة التجار التابعة للشركة سوف يعزز من اتساع نطاق وعمليات الشركة.

وتأسست شركة ” طلبية” في 2020 على يد كل من: كريم ناصف، وعمرو عباس، وخالد حسين، بهدف دمج سوق السلع الاستهلاكية رقمياً في مصر، ويتيح نموذج “طلبية” الشامل لصغار تجار التجزئة الوصول الفوري إلى كل احتياجاتهم من منتجات السلع الاستهلاكية، من خلال منصة رقمية واحدة، يوجد بها شفافيه ومستوي خدمه العملاء عالي الجودة ورؤيه واضحه لأسعار المنتجات وذلك عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ونموذج سلسلة التوريد المبتكر، مع خبرة المؤسسين الواسعة في مجال السلع والمنتجات الاستهلاكية. مما يمكنهم من إدارة أعمالهم على النحو الأمثل.

وتعليقًا على الاستحواذ، قال منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة”إم إن تي حالا” “يأتي الدمج مع شركة “طلبية” كخطوة استراتيجية للشركتين لبناء منصة رقمية شاملة،. حيث قامت “طلبية” بتطوير كتالوج الكتروني مفصل ومدروس بعناية، ووقعت عقودًا مع أكبر موردي السلع الاستهلاكية، كما استطاعت تنفيذ عملياتها بشكل محترف ومنظم. وستعمل “إم إن تي حالا” في المرحلة المقبلة على مساعدة “طلبية” في التوسع على الصعيد المحلي، من خلال تسهيل الوصول إلى مئات الآلاف من البائعين وتجار التجزئة بجميع أنحاء الجمهورية، وتمويل مشتريات العملاء، بالاضافة الى دعم الشركة بـفريق مكون من 120 مهندسًا تقنيًا، وذلك لدعم عمليات “طلبية” تكنولوجياً”.

وأضاف “سعداء بانضمام “كريم”وفريقه المتميز الى شركتنا، وسنواصل معًا تلبية احتياجات تجار التجزئة المصريين، وكذلك تعظيم محفظة القروض لدى الشركة .”

من جانبه، عبر كريم ناصف، الرئيس التنفيذي لشركة “طلبية” عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً، “متحمسون للوصول أخيرًا إلى مرحلة تنفيذ الصفقة، ونتطلع بشدة لتنمية أعمالنا بالسوق المصرية، حيث يمد لنا هذا التعاون الطاقات البشرية و التكنولوجية والمالية اللازمة لتوسيع نطاق عملياتنا بشكل سريع في مصر وعبر الحدود”.

و قد قامت مكاتب VanCampen Liem، ومعتوق و بسيوني و الحناوي، وWhite & Case، و Van Doorne بدور المستشار القانوني لصفقة الاستحواذ.