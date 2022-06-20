«إم إم جروب».. ملاءة قوية فى مواجهة تحديات محلية وعالمية

أبدت وحدات بحوث فى بنوك استثمار رؤية غير واضحة لنتائج أعمال شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية حتى نهاية العام الحالى، وذلك بضغط حالة عدم اليقين التى تضرب سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب إجراءات التحوط التى يفرضها البنك المركزى بشأن الاستيراد.

وقالت وحدات البحوث إن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من 2022 جاءت مخيبة للآمال وبعيدة عن التوقعات نتيجة تأثر قطاع السيارات والأجهزة الإلكترونية باضطراب سلاسل التوريد العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع مستلزمات الإنتاج عالمياً.

وأكدت الوحدات قوة المركز المالى للشركة، لكنها توقعت تراجع الإيرادات لتصل إلى أقل من 8 مليارات جنيه بنهاية 2022 إلى جانب انخفاض إجمالى هوامش ربحيتها إلى %8.8 خلال عام 2022 مقارنة مع أكثر من %10 خلال 2021 نتيجة ضعف القوى الشرائية وارتفاع المنافسة.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية عن تحقيق إجمالى إيرادات بقيمة 1.94 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 بانخفاض %22.9 مقارنة مع 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2021.

وذكرت القوائم المالية المجمعة أن الشركة سجلت مجمل ربح بقيمة 179 مليون جنيه، بانخفاض %37.3، مقارنة مع 286 مليون جنيه للفترة المماثلة، ليصل هامش مجمل الربح إلى %9.22 مقابل %11.35.

وحققت «إم إم جروب» صافى ربح بقيمة 51 مليون جنيه، بانخفاض %60.1 مقابل 127 مليونا، لتراجع هامش صافى الربح إلى %2.6 مقارنة مع هامش ربح قدره %5.1 بحسب القوائم المالية.

واحتل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية صدارة الإيرادات بنسبة %76.4 من الإجمالى ليسجل 1.4 مليار جنيه، محققا انخفاضا قدره %10.1 مقارنة مع إجمالى إيرادات قدرها 1.6 مليار جنيه بالربع الأول من 2021.

وانخفضت إيرادات أجهزة المحمول بنسبة %23 بينما ارتفعت إيرادات الأجهزة المنزلية بنسبة %21 بحسب القوائم المالية المجمعة، بينما سجل قطاع الجرارات والمواسير إيرادات 4.6 مليون جنيه بانخفاض %65 مقارنة مع 13 مليونا خلال الفترة نفسها من 2021.

أما قطاع الاتصالات، فقد بلغت إيراداته 258 مليون جنيه محققة ارتفاعا بنحو %4.2 مقارنة مع 247 مليونا، بينما بلغت إيرادات قطاع السيارات 196 مليونا، محققة انخفاضا قيمته %67.7 مقارنة مع 607 ملايين جنيه، وتم تسليم 89 سيارة مقارنة مع 315 سيارة بانخفاض %71.7.

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «بلتون» إن الأرباح من الأعمال الأساسية بعد استبعاد خسائر فروق تحويل العملة والمخصصات تراجعت بنسبة %57 على أساس سنوى و%74 على أساس ربع سنوى خلال الربع الأول إثر أزمة نقص الإمدادات والخسائر من شركة «ابتكار» القابضة المالية.

وأوضحت «بلتون» أن أرباح الربع الأول جاءت أقل من تقديراتها بنسبة %34 نتيجة انخفاض الإيرادات %23 على أساس سنوى إثر تراجع أداء قطاعات الأعمال الأساسية (الهواتف الذكية والسيارات) نظرا لنقص الإمدادات.

وأشارت إلى أن الشركة سجلت خسائر بواقع 2,5 مليون جنيه من استثمارات فى شركات شقيقة (وتحديدا ابتكار)، موضحة أنه على أساس ربع سنوى، ارتفعت الأرباح من الأعمال الأساسية بنحو %74 نتيجة انخفاض بنحو %92 للخسائر المسجلة من استثمارات فى شركات شقيقة.

وذكرت أن الأرباح بعد خصم الحقوق غير المسيطرة تراجعت بواقع %60 على أساس سنوى إلى 51 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022 بفضل الأسباب المذكورة سابقا، إلى جانب خسائر فروق تحويل عملة (5 ملايين جنيه) ومخصصات بواقع (1,8 مليون جنيه).

ولفتت الورقة البحثية إلى أن الإيرادات تراجعت بنسبة %23 على أساس سنوى مسجلة 1,9 مليار جنيه (بنمو %1 على أساس ربع سنوى، وبانخفاض عن التقديرات بنحو %10) فى الربع الأول.

وأشارت إلى أن تراجع الإيرادات يعود إلى انخفاض إيرادات قطاع الأجهزة الإلكترونية (يمثل %76 من الإيرادات المجمعة) بنحو %10 على أساس سنوى مسجلا 1,483 مليون جنيه (بينما ارتفعت %8 على أساس ربع سنوى، وأقل %15 عن التقديرات).

وقالت «بلتون» إن إيرادات الربع الأول جاءت انعكاسا لتراجع إيرادات أجهزة المحمول بنحو %23 (يستحوذ على %61 من إيرادات الأجهزة الإلكترونية) على الرغم من نمو إيرادات بيع الأجهزة المنزلية بنحو %23.

وترى أن انخفاض إيرادات المحمول جاء نتيجة نقص الإمدادات بعد تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة التى أقرها البنك المركزى فى فبراير الماضى، إلى جانب نقص الحصة السوقية لهواتف هواوى إلى أقل من %2 مقارنة مع %5.5 فى الربع الأول من 2021 مع عدم طرح منتجات جديدة خلال الربع.

وذكرت أن شركة «قنوات» المملوكة بنسبة %74 لشركة «إم إم جروب» (وموزعة هواتف سامسونج، نوكيا، تليفزيونات سينكس، ومكيفات دايكن وصاحبة متاجر K للهواتف) سجلت تراجعا على مستوى الإيرادات بنسبة %36 وعلى مستوى الأرباح بنحو %89 على أساس سنوى .

وتراجعت إيرادات قطاع السيارات (%10 من الإيرادات المجمعة) بنسبة %68 على أساس سنوى مسجلة 196 مليون جنيه، نظرا لانخفاض أحجام المبيعات بواقع %72 مسجلة 89 سيارة فى الربع الأول من 2022 مقارنة بـ 315 سيارة فى الربع الأول من 2021.

وذكرت «بلتون» أن إدارة الشركة أرجعت هذا التراجع إلى قواعد الاستيراد الجديدة المفروضة من جانب البنك المركزى فى فبراير الماضى التى تقتضى التعامل بالاعتمادات المستندية والحصول على موافقة «المركزى» قبل الاستيراد.

وقالت «بلتون» إن إيرادات قطاع الاتصالات (%13 من الإيرادات) ارتفعت بنسبة %4 على أساس سنوى مسجلة 258 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022، مع نسبة مساهمة هامشية قوية من متاجر فودافون إكسبريس، مما أدى إلى تسجيل القطاع هامش مجمل ربح %11.9 مقابل %10.1 فى الربع الأول من 2021.

سهم ام ام جروب

وذكرت أن مجمل الربح تراجع بنسبة %37 على أساس سنوى إلى 178 مليون جنيه (انخفض %5 على أساس ربع سنوى وأقل من التقديرات بواقع %12).

وأشارت إلى أن هامش مجمل الربح انخفض بواقع 2 نقطة مئوية إلى %9.2، نتيجة تراجع هامش مجمل ربح قطاع الأجهزة الإلكترونية بواقع 1 نقطة مئوية مسجلاً %7 فى حين ارتفع هامش مجمل ربح ذراع السيارات بنحو 0.9 نقطة مئوية إلى %21.

وأوضحت أن معدل المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية ارتفع بواقع 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوى إلى %4.8 فى الربع الأول من 2022 مقابل الربع الأول من 2021 ومقارنة بالتقديرات البالغة %4.1.

ولفتت إلى أن «إم إم جروب» سجلت خسائر من الاستثمارات فى شركات شقيقة بنحو 2.5 مليون جنيه، إذ حققت مكاسب بنحو 0.9 مليون جنيه عن حصتها البالغة %49.9 فى شركة «بساطة» المالية القابضة ولكن تكبدت شركة «ابتكار» خسائر بنحو 2.6 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022.

وأوضحت أن خسائر«ابتكار» قد تعود إلى ارتفاع مخصصات كل من شركتي« Bee» و«مصارى» لاستخدامهما المعيار المحاسبى الجديد« EAS 47».

وحددت «بلتون» القيمة العادلة لسهم شركة «إم إم جروب» للتجارة والصناعة العالمية عند 7 جنيهات، مع توصية بالاحتفاظ.

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «نعيم» إن نتائج أعمال الربع الأول تأثرت بضعف حجم مبيعات أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية، موضحة أن صافى الأرباح تراجع نتيجة انخفاض قطاع السيارات والهاتف المحمول لكنها جاءت بالقرب من التقديرات البالغة 49 مليون جنيه.

وتوقعت أن تظل معدلات المبيعات والهوامش ضعيفة خلال الربع الثانى من 2022 متأثرة إلى حد كبير بضعف أحجام الهواتف المحمولة والسيارات.

وأضافت أنها خفضت تقييمها العادل لسهم «إم إم جروب» من 11.1 إلى 5.18 جنيه، مع استمرار التوصية بالشراء.

وأوضحت أن أرباح الربع الأول سجلت تراجعا نتيجة خسائر العملات الأجنبية وتراجع المبيعات وانخفاض الهوامش وخسائر الشركات الشقيقة مثل «ابتكار» بسبب زيادة المخصصات.

وذكرت أن هوامش الربحية تراجعت بمقدار 2.1 نقطة و0.6 نقطة على أساس ربع سنوى نتيجة ضعف المساهمة من قطاع الإلكترونيات .

وقالت إن مبيعات الأجهزة الإلكترونية (تمثل %76 من الإيرادات) انخفضت بنسبة %10 بسبب ظروف السوق الضعيفة.

وذكرت أن مبيعات السيارات (تسيطرعلى %10 من الإيرادات) انخفضت بنسبة %68 على أساس سنوى ، و%15 على أساس ربع سنوى.

وقالت إن إيرادات الاتصالات (%13.3 من الإيرادات) ارتفعت بنسبة %4 على أساس سنوى ، وانخفضت بنسبة %19 على أساس ربع سنوى مع هامش إجمالى وصل إلى %11.9 (أعلى 1.9 نقطة على أساس سنوى ، و2 نقطة على أساس ربع سنوي).

وبشكل عام، ترى «نعيم» أن «إم إم جروب» حققت أداء يعكس ظروف السوق الضعيفة (على وجه الخصوص للهواتف المحمولة وقطاعات السيارات التى تواجه اضطرابات فى سلسلة التوريد بسبب عوامل خارجية).

وأكدت أن الميزانية العمومية للمجموعة قوية لكنها توقعت ضغوطا على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع التكاليف (انخفاض الجنيه، والتكاليف المرتبطة بسلسلة التوريد، بالإضافة إلى تضخم التكاليف الأخرى فى المستقبل المنظور).

ورجحت أن ينخفضإجمالى الهامش إلى %8.8 فى عام 2022 ، من %10.5 فى عام 2021، مع استمرار تأثر المبيعات بالمنافسة الشديدة والتشبع (خاصة فى سوق الهاتف المحمول) وضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

وتوقعت أن تنخفض الإيرادات بنسبة %12.1 على أساس سنوى لتصل إلى 7.9 مليار جنيه فى عام 2022 موضحة أنه تم تعديل معدل النمو السنوى المركب للمبيعات للفترة من 2021-2024 إلى %5.5.

وأوضحت أنها استبعدت تقييمات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية رغم زخم النمو القوى فى ساحة التكنولوجيا المالية، نتيجة مراعاة مضاعفات الكيانات المماثلة فى القطاع.

وقالت «نعيم» إن تقييمها لسهم الشركة تم بناء على نموذج التدفقات النقدية، والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأصول الحالية والتوسعات العضوية وغير العضوية.

وذكرت أن توقعاتها بتراجع المبيعات خلال العام الحالى يعود إلى ضعف الأداء بسبب انخفاض حجم مبيعات الهواتف المحمولة وسيارات الركوب بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلك ونقص الإمدادات، نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض إجمالى الهامش إلى %8.8 فى عام 2022 من %10.5 فى عام 2021، ليرتد مرة أخرى فى 2023 إلى %10.6.

ورجحت أن تنخفض الإيرادات بنسبة %12.1 على أساس سنوى لتصل إلى 7.9 مليار جنيه فى عام 2022 وخلال الفترة من 2021 إلى 2024 ، بمعدل نمو سنوى مركب يصل إلى %5.5.

وأكدت أن الشركة لديها بعض المحفزات الإيجابية مثل منصة المدفوعات الإلكترونية (بما فى ذلك «Bee» و«Masary ») والتى ستعزز الأداء المالى فى السنوات المقبلة، إذ أن الصناعة لديها دعم قوى من الحكومة، كما أن إدراج «ابتكار» فى البورصة سيحقق قيمة كبيرة للمساهمين.

وتوقعت أن تستحوذ شركة فودافون مصر على %20 من شركة ابتكار (مقابل %10 حاليا) مما يفتح مجالات تعاون كبيرة وتعظيم قيمة المساهمين.

وأوضحت أنه من ضمن المحفزات الوضع المالى السليم لشركة «إم إم جروب» إذ يبلغ صافى السيولة النقدية 45 مليون جنيه مما يمكنها من مواجهة عقبات سلسلة التوريد المستمرة.

وذكرت أنه بين المحفزات زيادة عروض نطاق منتجاتها من خلال توزيع منتجات «BSH» وهواتف «Lava» المحمولة، وهواتف« Siko »المحمولة ، وإضافة علامة تجارية صينية أخرى للهواتف المحمولة، ومن خلال إبرام اتفاقية توزيع مؤخرًا مع شركة «Apple Egypt» ، بالإضافة إلى« Diken» وتليفزيونات Syinix .

وقالت الورقة البحثية إن «إم إم جروب» لديها بصمة كبيرة تمتد إلى 40 ألف نقطة بيع للهواتف الذكية و12 ألف منفذ بيع بالتجزئة للأجهزة المنزلية مع حصة سوقية للهواتف الذكية تصل إلى 25% متوقعة زيادة حصة «إم إم جروب» فى سوق الهواتف الذكية نتيجة لتوسيع المحفظة.

وأشارت «نعيم» إلى أن «إم إم جروب» تواجه بعض المخاطر والمتمثلة فى المنافسة إلى جانب نقص المعروض فى السوق المحلية وضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وذكرت أن ضعف الجنيه يمثل مخاطرة كبيرة إذ أن معظم المنتجات المباعة يتم استيرادها بالكامل تقريبا وانخفاض قيمة العملة من المتوقع أن يحول الطلب على الهواتف المحمولة إلى أسفل، مما يتطلب مزيدًا من الوقت للتعافى.

وأكدت أن تكثيف تحديات الاستيراد بإصدار خطابات الاعتماد قد يؤثر على حجم الواردات من السيارات الفاخرة والهواتف المحمولة.

وأضافت: «قد تؤجل الشركة الاكتتاب العام الأولى لشركة »ابتكار« إلى ما بعد عام 2022 ، بسبب ظروف السوق غير المواتية».

من جانبها، أبدت وحدة بحوث بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» توقعات غير واضحة لنتائج أعمال الشركة لعام 2022 وذلك نتيجة حالة عدم اليقين الكلى بسبب قيود الاستيراد التى ضغطت على أداء المبيعات.

وقالت إن «إم إم جروب» سجلت إيرادات للربع الأول من 2022 بقيمة 1.94 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات قدرها 2.51 مليار بالربع الأول من 2021، و1.93 مليار جنيه فى الربع الرابع من عام 2021.

وأكدت أن مبيعات الربع الأول من 2022 تأثرت بشكل كبير بالقيود المفروضة على الاستيراد وتحديات سلسلة التوريد، موضحة أن الفترة تأثرت بضعف أداء قطاع المحمول الذى تراجع بنسبة %23، إلى جانب الانخفاض الكبير فى مبيعات السيارات لتصل إلى 196 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن مبيعات الأجهزة الإلكترونية تراجعت بنسبة %10.1 لتسجل 1.48 مليار جنيه خلال الربع الأول وذلك نتيجة ضعف مبيعات قطاع الهاتف المحمول بسبب عدم وجود مخزون كافٍ وسط قيود الاستيراد.

ولفتت إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية أظهر أداء جيدا مع نمو الإيرادات بنسبة %23 على أساس سنوى، وهو ما يمكن إرجاعه إلى أن جميع الأجهزة الإلكترونية التى توزعها الشركة إما أن يتم تصنيعها محليًا (أجهزة تليفزيون Samsung وتكييف الهواء من شركة Carrier ) أو يتم استيرادها مباشرة بواسطة Bocsh’s (معفى من قيود الاستيراد).

وأكدت أن شركة «قنوات» للتجارة سجلت إيرادات بقيمة 420 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى (متراجعة %35.9 على أساس سنوى و%16.7 على أساس ربع سنوي)، وسجل صافى الربح مليون جنيه (منخفضا %90 على أساس سنوى ، 75و% ربع سنوي).

وأوضحت أن مبيعات السيارات انخفضت على خلفية قيود الاستيراد مما حد من أحجام مبيعات الشركة خلال العام إلى 89 سيارة (مقارنة مع 315 سيارة تم بيعها فى الربع الأول من العام الماضى عند طرح موديلات جديدة فى ذلك الوقت).

وتوقعت الورقة البحثية ضعف مبيعات السيارات خلال الربع الثانى من 2022 إذا لم يتم تخفيف قيود الاستيراد، موضحة أن ضعف أداء المبيعات وخسائر العملات الأجنبية أعاق إجمالى الربحية التى تراجعت بنحو %37.2 على أساس سنوى، و%5.3 على أساس ربع سنوى على خلفية انخفاض الإيرادات إلى جانب تراجع مساهمة قطاع السيارات.

وقالت «الأهلى فاروس» إن إعطاء الأولوية لواردات الضرورات، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والوقت الأطول المتوقع اللازم للحصول على الموافقات على الواردات، تطيل عملية الاستيراد وتؤدى إلى نقص الإمدادات.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يقابل ذلك ارتفاع الأسعار الذى يمكن أن يترجم بالتالى إلى هوامش أعلى إذا تمكنت الشركة من زيادة الأسعار بأكثر من حجم خفض قيمة العملة ، ولكن هذا سيحتاج إلى بعض الوقت ، وهو يعتمد بشكل كبير على الظروف الاقتصادية المحلية وتكيف المستهلك.

وأكدت أنها خفضت القيمة العادلة من 9.38 إلى 5 جنيهات للسهم بسبب قيود الاستيراد وتحديات سلسلة التوريد وتدوير الافتراضات.

من جانبها، قالت نور محمود، محلل مالى بالقطاع الاستهلاكى والتجزئة فى شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية إن تراجع صافى أرباح الربع الأول يعود إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة %37 بسبب التراجع فى صافى المبيعات بمعدل %23.

وأشارت إلى أن الشركة حققت صافى مبيعات قيمتها 1.94 مليار جنيه فى الربع مقابل صافى مبيعات قيمتها 2.51 مليار جنيه فى الربع الأول 2021 نتيجة عدة عوامل فى مقدمتها تراجع صافى مبيعات نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة %10 لتسجل 1.48 مليار جنيه وبالتالى ساهمت مبيعات هذا النشاط بنسبة %76.4 من صافى مبيعات الشركة الإجمالية فى الربع مقابل نسبة مساهمة بلغت %65.5 فى الربع المماثل من 2021 .

وأكدت أن صافى مبيعات نشاط السيارات تراجع بنسبة %68 لتسجل 195.96 مليون جنيه فى الربع الأول 2022 مقابل صافى مبيعات قيمتها 606.80 مليون جنيه فى الربع الأول 2021 وبالتالى تراجعت مساهمة هذا النشاط إلى %10 من صافى مبيعات الشركة الإجمالية فى الربع الأول 2022 مقابل نسبة مساهمة قدرها %24 للربع المماثل.

وأوضحت أنه حال النظر إلى قائمة الدخل الشامل والتى تأخذ فى الاعتبار فروق العملة سنجد أن الربح العائد لمساهمى الشركة فى الربع الأول 2022 قد بلغ 32.21 مليون جنيه مقابل 127.27 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2021.

وأشارت إلى أن صافى النقدية المحققة من أنشطة التشغيل للشركة بشكل تراكمى خلال الفترة من 2017 إلى نهاية 2021 بلغ 54 مليون جنيه، بينما بلغ صافى النقدية من أنشطة الاستثمار بشكل تراكمى خلال الفترة ذاتها 58.7 مليون.

وقالت إن صافى النقدية من أنشطة التمويل بشكل تراكمى خلال الفترة من 2017 إلى نهاية 2021 بلغت 119.7 مليون جنيه، وهى تعكس طبيعة نشاط الشركة العاملة فى قطاع التجزئة والتوزيع.

◗❙بلتون: 7 جنيهات «عادلة» للسهم وتوصية بالاحتفاظ.. وأرباح الربع الأول أقل من التقديرات بنحو %34 ◗❙

بلتون: 7 جنيهات «عادلة» للسهم وتوصية بالاحتفاظ.. وأرباح الربع الأول أقل من التقديرات بنحو %34 ◗❙

◗❙«نعيم» تخفض التقييم إلى 5.18 جنيه وتبقى على النظرة الشرائية.. وتتوقع ضغوطا على المبيعات رغم ارتفاع السيولة النقدية

◗❙الأهلى فاروس: الايرادات تأثرت بقيود الاستيراد وتحديات سلاسل التوريد العالمية وانخفاض المحمول والسيارات