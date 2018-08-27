إم.إم جروب للصناعة تتتقدم للرقابة المالية بنموذج اضافة أنشطة جديدة

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية أودعتها اليوم الإثنين نموذج الإفصاح الخاص بتعديل الغرض واضافة أنشطة جديدة وجارى فحصه والمستندات المرفقة به.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 14 أغسطس الجارى على تعديل غرض الشركة وإضافة نشاط بيع أجهزة المحمول والخ

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية أودعتها اليوم الإثنين نموذج الإفصاح الخاص بتعديل الغرض واضافة أنشطة جديدة وجارى فحصه والمستندات المرفقة به.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 14 أغسطس الجارى على تعديل غرض الشركة وإضافة نشاط بيع أجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول ونشاط بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية .

وتعد إم إم جروب، إحدى شركات التوزيع المصرية التي تتميز بانتشار جغرافي كبير، ولديها أكثر من 40 ألف منفذ بيع، وتمارس 4 أنشطة رئيسية، هي الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، والاتصالات، والسيارات الفاخرة، والجرارات، والمواسير.

