«إم إم جروب»: «كورونا» لم يؤثر على وارداتنا من الأجهزة الصينية

نفت مجموعة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية أى تأثير مُحتمل على وارداتها من أجهزة شركة هواوى الصينية، فى ظل مواجهة الصين خطر فيروس كورونا القاتل حاليا. وقال خالد محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن وارداتها من الأجهزة الإلكترونية…

نفت مجموعة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية أى تأثير مُحتمل على وارداتها من أجهزة شركة هواوى الصينية، فى ظل مواجهة الصين خطر فيروس كورونا القاتل حاليا.

وقال خالد محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن وارداتها من الأجهزة الإلكترونية الصينية من هواوى أو غيرها لن تتأثر بأى شكل بفيروس كورونا وما تبعه من طواريء، لافتا إلى أن الشركات التى تتعامل معها “إم إم جروب” لديها مخازن فى دبى يتم أخذ الشحنات منها.

وتمثل منتجات شركة هواوى الصينية %15 من إجمالى مبيعات مجموعة “إم إم جروب”، وفقا لتصريحات سابقة لأشرف غنام، مدير علاقات مستثمري المجموعة لـ”المال”.

يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة واجهت الصين، أكبر بلاد العالم من حيث تعداد السكان فيروس كورونا القاتل، الذى حصد حتى نهاية الأسبوع الماضى أرواح ما يتجاوز 1100 شخص، وأصاب 45000، وسط مخاوف من أن يؤثر الفيروس على الاقتصاد العالمى مع ارتباط الصين بعلاقات تجارية قوية مع غالبية دول العالم.

و أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، ارتفاع أرباحها بنسبة 58 % على أساس سنوى، بدعم نمو المبيعات، وسجلت خلال الفترة المذكورة 370.07 مليون جنيه، مقابل 233.6 مليون جنيه بفترة المقارنة من العام الماضى، بدعم زيادة المبيعات إلى 7.7 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه بفترة المقارنة من 2018.

وتعد «إم إم جروب» إحدى شركات التوزيع المصرية، ويتوفر لها 40 ألف منفذ بيع، وتقوم بأنشطة متنوعة تشمل الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، والاتصالات، والسيارات، والمواسير، والجرارات، لشركات بينها “سامسونج” و”هواوى” و”فودافون” و”رينج روفر” و”جاجوار” و”مازيراتى” و”بنتلى” و”كارير” و”بوش”.