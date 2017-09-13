إم إم جروب توقع عقد توزيع هواتف يابانية بالسوق المصرى

رجب عزالدين أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة والعالمية عن توقيع عقد توزيع هواتف فريتال اليابانى فى السوق المصرى.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " وقعت شركتنا عقدا مع شركة بلاس ون مركتينج (فريتال الياباني) لتصبح موزع معتمد لهواتف المحمول فريتال الياباني في السوق المصري

رجب عزالدين



أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة والعالمية عن توقيع عقد توزيع هواتف فريتال اليابانى فى السوق المصرى.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” وقعت شركتنا عقدا مع شركة بلاس ون مركتينج (فريتال الياباني) لتصبح موزع معتمد لهواتف المحمول فريتال الياباني في السوق المصري”

ومن المتوقع أن يبدأ البيع للهواتف في نهاية شهر سبتمبر 2017 مما سيؤدى الى زيادة مبيعات الشركة بمبلغ 50 مليون جنيه بنهاية 2017.

وقال خالد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لام تى أى أن “إن هذا العقد يمثل اضافة الى العلامات التجارى للهاتف المحمول التى نقوم بتوزيعها فى السوق المصرى “

وأعلنت إم.إم جروب عن بدء توزيع منتجات هواوي منذ منتصف يونيو 2017، وفقا للعقد المبرم بين الشركتين.

وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 187.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 126.8 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.