«إم إم جروب» توقع عقد توزيع هواتف أبل في السوق المصرية

أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، توقيع عقد توزيع (غير حصري) لمنتجات الهاتف المحمول أبل في السوق المحلية المصرية.

وقالت إم إم جروب في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين إن هذا التعاقد جرى توقيعه مع شركة أبل تريدنج مصر ومن المقرر بدء مبيعاته اعتبارًا من الربع الثالث من العام الجاري.

وقال خالد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن إضافة منتجات أبل إلى قائمة منتجات الشركة سيمكنها من الوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين، متوقعا زيادة حصة إم إم جروب السوقية في سوق توزيع الهاتف المحمول.

وتعد إم إم جروب ، إحدى شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

وتعمل الشركة في مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء.

كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل : سامسونج وهواوى وفوادفون ورينج روفر وجاكورا ومازراتى وكارير وبوش.

إم إم جروب تستحوذ على كامل أسهم شركة «Bee» ديسمبر الماضي

واستحوذت إم م جروب نهاية ديسمبر الماضى على كامل أسهم شركة “Bee” مصر لحلول وخدمات السداد الإلكترونى مقابل حصة أسهم فى شركة ابتكارالقابضة التابعة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك(30 ديسمبر ) إن عملية الاستحواذ جرت من خلال شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية على الحصة المتبقية فى شركة ” Bee”،والتى تعادل 39.9% ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم الخميس.

وارتفعت حصة ابتكار القابضة بعد هذه العملية من 60 إلى 99.9% فى شركة ” Bee”، مقابل إصدار أسهما فى ابتكار لصالح مساهمين من ” Bee” استنادا إلى اتفاق جرى توقيعه فى 23 فبراير الماضى.

وتستحوذ “إم إم جروب” على 49.9% من أسهم شركة ابتكار القابضة ،بينما تستحوذ شركة بى إنفستمنتس القابضة على 20.3%.

وتضم شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية عدة شركات تابعة خلافا لـ “Bee”؛ أبرزهم : مصارى، العاملة فى مجال الدفع الإلكترونى.

كما يتبعها شركة فيتاس مصر؛ العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى مجموعة شركات “تمويل” العاملة فى مجال التمويل العقارى والاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم.

ودخل مساهمون جدد إلى هيكل ملكية ابتكار القابضة فى إطار صفقة تبادل أسهم شركة Bee، بما أدى إلى انخفاض حصة “إم إم جروب” إلى 40.5% ،كما انخفضت حصة “بى إنفستمنتس” القابضة إلى 16.5%

ووافقت “إم إم جروب” فى وقت سابق (26 ديسمبر) على المساهمة فى زيادة رأسمال شركة بساطة المالية القابضة بقيمة 25 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة المساهمة فى رأسمال “بساطة” إلى 95 مليون جنيه بدلا من 70 مليونا حاليا.

وتعمل شركة بساطة المالية القابضة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتستحوذ “إم إم جروب” على 49.9% من إجمالى أسهمها حتى الآن.

خالد محمود : ندرس الانقسام إلى ثلاث أو أربع كيانات خلال السنوات القادمة

خالد محمود يكشف لـ «CEO LEVEL»رحلة «إم إم جروب» من المصنوعات الجلدية إلى كيان متعدد الأنشطة (فيديو)

وتدرس “إم إم جروب” إعادة هيكلة شركاتها خلال السنوات المقبلة عبر تقسيمها إلى ثلاثة أو أربعة كيانات ،وفقا لتصريحات خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب.

وقال محمود – فى حواره مع برنامج “CEO LEVEL” الذى يبث أسبوعياً على شاشة «المال تى فى ALMAL TV»- إن أحد البدائل المتاحة فى المستقبل تتمثل فى فصل أنشطة «التجارة والتوزيع» و«وكالة السيارات وتصنيع الجرارات» و«الخدمات المالية» و«التكنولوجيا المالية» كل فى شركة على حدة، بينما قد تنقسم الأخيرة أيضاً إلى كيانين منفصلين.

و لفت محمود إلى أن شركته تدرس فى الوقت الحالى كل البدائل المتاحة للوصول إلى الشكل الأمثل الملائم لأنشطة وقطاعات المجموعة الاستثمارية .

كما نوه إلى أنه من المحتمل أن يتم طرح شركة «بساطة المالية القابضة» فى البورصة بشكل مستقل عن طرح شركة “ابتكار”، موضحًا أن المجموعة المالية هيرميس -مدير طرح ابتكار- تعمل على دراسة كل التفاصيل للوقوف على التوقيت الأمثل لطرح «ابتكار».

وكشف محمود أن مجموعته تخوض حاليا مفاوضات مبدئية مع علامات تجارية أوروبية وصينية للحصول على وكلاتها في إطار سعيها لإضافة سيارات متوسطة لمحفظتها للوصول لشرائح أوسع عن العملاء.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 7 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة مع مبيعات بلغت 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسي من الأرباح إلى 0.28 جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع نصيب بلغ 0.25 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وشرعت “إم إم جروب” منذ شهر يونيو الماضي في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 479.5 إلى 599.4 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 119.8 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرشا .