إم.إم. جروب توافق على زيادة رأسمال ابتكار للتمويل الاستثمارى

رجب عزالدينوافقت عمومية شركة "إم.إم جروب" للصناعة والتجارة العالمية، على زيادة رأس المال المرخص به، والمصدر لشركة إبتكار للتمويل الاستثمارى "ش.م.م".وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة -أمس الأربعاء- وافقت على زيادة رأس المال المصدر

رجب عزالدين

وافقت عمومية شركة “إم.إم جروب” للصناعة والتجارة العالمية، على زيادة رأس المال المرخص به، والمصدر لشركة إبتكار للتمويل الاستثمارى “ش.م.م”.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة -أمس الأربعاء- وافقت على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 166 مليون جنيه ليصبح 341 مليون جنيه.

كما وافقت على زيادة رأس المال المدفوع مبلغ 95 مليون جنيه ليصبح 270 مليون جنيه، وذلك لتمويل استثمارات مرتقبة للشركة.

ووافقت العمومية على زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه.

وأقر مجلس إدارة شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى فى 27 مارس الماضى، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع فى حدود رأس المال المرخص به ليصبح 175 مليون جنيه بزيادة 55 جنيهًا.

وقامت شركة أم أم جروب بالاكتتاب فى كامل تلك الزيادة، نظير ما تم الإعلان عنه سابقاً بتاريخ 4 مارس 2018.

وتتوقع “إم .إم جروب” أن تبلغ مساهمتها فى رأسمال شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى إلى 199.8 مليون جنيه، بعد استكمال زيادة رأس المال المشار إليها.