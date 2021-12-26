«إم إم جروب» توافق على المساهمة فى زيادة رأسمال شركة «بساطة» بقيمة 25 مليون جنيه

وافقت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية،على المساهمة فى زيادة رأسمال شركة بساطة المالية القابضة بقيمة 25 مليون جنيه.

وقالت “إم إم جروب” فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة المساهمة فى رأسمال “بساطة” إلى 95 مليون جنيه بدلا من 70 مليونا حاليا.

وتعمل شركة بساطة المالية القابضة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتستحوذ “إم إم جروب” على 49.9% من إجمالى أسهمها حتى الآن.

وشرعت “إم إم جروب” منذ شهر يونيو الماضى فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر من 479.5 إلى 599.4 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 119.8 مليون جنيه فى صورة أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرشا .

ورفعت الشركة فى مارس قبل الماضى رأسمالها من 383.6 مليون جنيه إلى 479.5 مليون يزياة قدرها 95.9 مليون وزعت بأسهم مجانية بواقع 0,25 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرشًا.

“إم إم جروب” تدرس الانقسام إلى ثلاث أو أربع كيانات خلال السنوات القادمة

خالد محمود يكشف لـ «CEO LEVEL»رحلة «إم إم جروب» من المصنوعات الجلدية إلى كيان متعدد الأنشطة (فيديو)

وتدرس مجموعة “إم إم جروب” إعادة هيكلة شركاتها خلال السنوات المقبلة عبر تقسيمها إلى ثلاثة أو أربعة كيانات ،وفقا لتصريحات خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب.

وقال محمود – فى حواره مع برنامج CEO LEVEL الذى يبث أسبوعياً على شاشة «المال تى فى ALMAL TV»- إن أحد البدائل المتاحة فى المستقبل تتمثل فى فصل أنشطة «التجارة والتوزيع» و«وكالة السيارات وتصنيع الجرارات» و«الخدمات المالية» و«التكنولوجيا المالية» كل فى شركة على حدة، بينما قد تنقسم الأخيرة أيضاً إلى كيانين منفصلين.

و لفت محمود إلى أن شركته تدرس فى الوقت الحالى كل البدائل المتاحة للوصول إلى الشكل الأمثل الملائم لأنشطة وقطاعات المجموعة الاستثمارية .

كما نوه إلى أنه من المحتمل أن يتم طرح شركة «بساطة المالية القابضة» فى البورصة بشكل مستقل عن طرح شركة “ابتكار”، موضحًا أن المجموعة المالية هيرميس -مدير طرح ابتكار- تعمل على دراسة كل التفاصيل للوقوف على التوقيت الأمثل لطرح «ابتكار».

كما كشف محمود أن مجموعته تخوض حالياً مفاوضات مبدئية مع علامات تجارية أوروبية وصينية للحصول على وكلاتها فى إطار سعيها لإضافة سيارات متوسطة لمحفظتها للوصول لشرائح أوسع عن العملاء.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 7 مليارات جنيه فى تسعة أشهر

شركة إم إم جروب للصناعة

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 7 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة مع مبيعات بلغت 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج “إم إم جروب” المجمعة المرسلة للبورصة (16 نوفمبر الماضى)، ارتفاع صافى أرباحها إلى 334.5 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 299.7 مليون خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 6.3 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 5.8 مليار خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة “الأم”، ارتفاع صافى الربح إلى305.6مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح قدره 286.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.28 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.25 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج نصفية سابقة، ارتفاع مبيعات الشركة إلى 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.21 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.18 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

ووافقت عمومية الشركة فى 24 أكتوبر الماضى على مد أجل الشركة لمدة 25 سنة إضافية بدأت من 2 يناير 2021، وتنتهى عام 2046.

وتعد شركة ام ام جروب، إحدى شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

وتعمل الشركة في مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء.

كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل : سامسونج وهواوى وفوادفون ورينج روفر وجاكورا ومازراتى وكارير وبوش.