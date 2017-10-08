إم إم جروب تمول صفقة الاستحواذ على TBE ذاتياً

محمود جمال ـ مصطفى طلعت:استحوذت شركة «إم .إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية «MTI»، على %60 من أسهم شركة «TBE» مصر لحلول وخدمات السداد، بقيمة بلغت 156 مليون جنيه، مناصفة مع شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى، التى تمتلك «إم .إم جروب» %50 منها.يشار إلى

محمود جمال ـ مصطفى طلعت:

استحوذت شركة «إم .إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية «MTI»، على %60 من أسهم شركة «TBE» مصر لحلول وخدمات السداد، بقيمة بلغت 156 مليون جنيه، مناصفة مع شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى، التى تمتلك «إم .إم جروب» %50 منها.

يشار إلى أن «إم تى آي» تحالفت، مايو الماضى، مع شركة «بى بى أي» بارترز للاستثمار، لتأسيس شركة «ابتكار»، مناصفة بين الشركتين، برأسمال مصدر 20 مليون جنيه، ومرخص به 200 مليون جنيه.

قال خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إم إم جروب، إن الصفقة تمويلها عبر السيولة المتوافرة حالياً بشركتى ابتكار للتمويل الاستثمارى، التى تم رفع راسمالها إلى 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى تمويلات من «إم إم جروب».

وأوضح محمود فى تصريح لـ«المال»، أن مكتب زكى هاشم تولى مهام الإستشارات القانونية للصفقة من جانب «إم ام جروب»، بينما تولى مكتب معتوق بسيونى الاستشارات القانونية لصالح شركة «تى بى اي»، كما قامت شركة «بى بى اي» بارتنرز بدور الاستشارات المالية.

وأشار إلى أن الصفقة تعد بداية الطريق لإقتحام أنشطة التمويل متناهى الصغر، والأدوات المالية غير المصرفية، كما ستحقق بالمشاركة مع «ابتكار» رؤية المجموعة لتصبح لاعبًا فى مجال الدفع الإلكترونى، تزامنًا مع مبادرة الحكومة الخاصة بدعم الشمول المالي.

ولفت إلى أن الصفقة تأتى فى إطار سعى «إم إم جروب» لاستكمال خططتها التوسعية المعلنة، إبان طرح الشركة بالبورصة، التى تركز على إضافة منتجات جديدة، فيما يتعلق بالدفع الإلكترونى والخدمات غير المصرفية.

وأكد رئيس مجلس إدارة «إم تى اي» أن شركته تعد خطة توسعات جديدة لشركة «تى بى اي» عبر زيادة عدد مراكز الخدمات الحالية وإضافة خدمات جديدة، ودعم المحفظة المالية للشركة، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وقال محمد أبو خضرة، مدير التسويق لدى شركة bee لحلول المدفوعات الإلكترونية، إنها تعد حاليا خطة للتوسع أفقيا ورأسيا على مستوى إطلاق خدمات جديدة، أو زيادة منافذ الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية البالغ عددها حاليا 35 ألف منفذ.

وأوضح أبو خضرة لـ«المال» أن صفقة الاستحواذ على أسهم الشركة تعتبر دليل قوى على جاذبية السوق المصرية، وتأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى، مضيفا أن «إم إم جروب» تمتلك خبرات طويلة فى مجال الحلول البنكية والمالية.

وتعد «إم تى اي» إحدى أكبر شركات التوزيع المصرية، وتمتلك أكثر من 40 ألف منفذ بيع، وتقوم بتشغيل عدة أعمال تجارية، بما فى ذلك الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، والاتصالات، والسيارات، والمواسير، والجرارات، بالشراكة مع كيانات عالمية، منها سامسونج، وهواوى، وفودافون، وفريتال، وكارير.

وbee شركة سنغافورية متخصصة فى مجال حلول المدفوعات الإلكترونية، بدأت العمل فى مصر منذ أكثر من 5 أعوام، وتوفر خدمات تحصيل فواتير شركات الاتصالات، والمرافق العامة، ومصروفات الجامعات، وحجز رحلات الطيران إلكترونيا، عبر شبكاتها بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشاآت المالية «e-finance»، من خلال 32 ألف منفذ منتشر، على مستوى الجمهورية.

وبحسب آخر نتائج أعمال معلنة للشركة، فإنها سجلت متحصلات بقيمة 1.8 مليار جنيه فى 2015، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال 2014.