«إم إم جروب» تقفز بمبيعاتها إلى 4.3 مليار جنيه في ستة أشهر

إم أم جروب تفصح عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى

أظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية،، ارتفاع مبيعاتها إلى 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة ارتفاع صافى أرباح إم إم جروب إلى 245 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بأرباح بلغت 210 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 4.3 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة “الأم”، ارتفاع صافى الربح إلى 227. مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة بصافى ربح قدره 204.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.21 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.18 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

إم إم جروب تسجل مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر

شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية

وأظهرت أحدث نتائج أعمال ربعية سابقة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس، مقارنة بمبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع صافى ربح الشركة إلى 130.2 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بأرباح بلغت 106.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة “الأم”، ارتفاع صافى الربح إلى 116.6 مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة بصافى ربح قدره 106.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.14 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.11 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

تراجع أرباح الشركة إلى 366.4 مليون جنيه خلال 2020

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ،تراجع صافى أرباحها إلى 366.4 مليون جنيه خلال عام 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 459.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وانخفضت مبيعات الشركة المجمعة إلى 8.7 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بمبيعات قدرها 9.8 مليار جنيه خلال عام 2019.

وتعد شركة ام ام جروب، إحدى شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

وتعمل الشركة في مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء.

كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل : سامسونج وهواوى وفوادفون ورينج روفر وجاكورا ومازراتى وكارير وبوش.

ووافقت عمومية الشركة فى 24 أكتوبر الماضى على مد أجل الشركة لمدة 25 سنة إضافية بدأت من 2 يناير 2021، وتنتهى عام 2046. وشرعت الشركة منذ يونيو الماضى فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 599.4 مليون جنيه.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 10 مارس ماضى على زيادة رأس المال المصدر من 479.5 إلى 599.4 مليون جنيه ، بزيادة 119.8 مليون جنيه، توزع فى صورة أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرش .

ورفعت الشركة فى مارس قبل الماضى رأسمالها من 383.6 مليون جنيه إلى 479.5 مليون جنيه يزياة قدرها 95.9 مليون جنيه وزعت بأسهم مجانية بواقع 0,25 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرشًا.

إم جروب تستعد لطرح ابتكار القابضة فى البورصة المصرية

وتستعد ام ام جروب لطرح إحدى الشركات التابعة لها (ابتكار القابضة) فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكلفت ام ام جروب شركة هيرميس فى سبتمبر الماضى لدراسة بدائل طرح شركة ابتكار للاستشمارات المالية فى البورصة المصرية أو إحدى الشركات التابعة لها.

وأرسلت شركة بى إنفستمنتش القابضة بيانًا مماثلًا للبورصة باعتبارها إحدى ملاك شركة ابتكار للاستثمار المالية.

ويتوزع هيكل ملكية ابتكار بين عدة شركات، أبرزها إم إم جروب المالكة لنحو (49.9%)، وبى إنفستمنتس القابضة بنسبة 20.3%.

وتضم شركة ابتكار القابضة عدة شركات تابعة أبرزها، Bee ، مصارى، العاملتان فى مجال الدفع الإلكترونى.

كما يتبعها، شركة فيتاس مصر العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى مجموعة شركات “تمويل” العاملة فى مجال التمويل العقارى والاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم.

ووافق مجلس إدارة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية فى 24 فبراير الماضى على شراء حصة تبلغ 20 % من أسهم شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد “Bee”، والمملوكة لشركة تكنوبيز إكويبمنتس بي تي إي.

وقالت ام ام جروب فى إفصاح للبورصة آنذاك ، أن هذه العملية تأتى فى ضوء الاستعداد لطرح ابتكار القابضة في البورصة المصرية.

ومن المقرر ارتفاع حصة ابتكار في شركة Bee بعد العملية من 60 % إلى 80 %، وذلك مقابل منح مساهمي “تكنوبيز إكويبمنتس” الحق في الاكتتاب في شركة إبتكار.

ووقعت شركة فودافون مصر فى 23 فبراير الماضى مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية تمهيدًا لمشاركتها فى اكتتاب زيادة رأسمال كلٍّ من شركتي بي ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلتا الشركتين.

وأفصحت إم إم جروب فى ابريل الماضى عن زيادة حصتها فى شركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر إلى 50% عبر شركتها التابعة ابتكار للاستثمارات المالية.