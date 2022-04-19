أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، اكتتاب شركة فودافون مصر للاتصالات فى زيادة رأسمال شركتى Bee ومصارى المتخصصتين فى الدفع الالكترونى بنسبة 20% تقريبا.

وقالت إم إم جروب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن شركة فودافون مصر اكتتبت فى الزيادة بالقيمة الاسمية للأسهم بنسبة 9.99% فى كلا من الشركتين Bee ومصارى.

يشار إلى أن شركتى Bee ومصارى تابعتين لشركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 90.01% فى الأولى و63.64% فى الثانية .

ويتوزع هيكل ملكية ابتكار القابضة بين شركتى، إم إم جروب التى تستحوذ على 40.5% من أسهمها، بى إنفستمنتس القابضة التى تستحوذ على 16.5% إضافة إلى حصص مملوكة لآخرين.

وتأتى هذه الصفق فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعتها شركة فودافون مصر، فى 23 فبراير 2021 مع شركة ابتكار القابضة تمهيدًا لمشاركتها فى اكتتاب زيادة رأسمال كلٍّ من شركتي بي ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلتا الشركتين.

إم إم جروب استحوذت على كامل أسهم شركة «Bee» ديسمبر الماضي

وتعد إم إم جروب، إحدى شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 599.4 مليون جنيه موزعا على 966.7 مليون سهم بقيمة اسمية 0.62 جنيه للسهم.

وتعمل الشركة في مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء.

كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل : سامسونج، هواوى، فوادفون، رينج روفر، جاكورا ومازراتى، كارير وبوش، وأخيرا آبل للهواتف المحمول.

واستحوذت إم م جروب نهاية ديسمبر الماضي على كامل أسهم شركة “Bee” مصر لحلول وخدمات السداد الإلكتروني مقابل حصة أسهم في شركة ابتكار القابضة التابعة.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (30 ديسمبر ) إن عملية الاستحواذ جرت من خلال شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية على الحصة المتبقية في شركة “Bee”، والتي تعادل 39.9%، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 30 ديسمبر 2021.

وارتفعت حصة ابتكار القابضة بعد هذه العملية من 60 إلى 99.9% في شركة “Bee” مقابل إصدار أسهما في ابتكار لصالح مساهمين من “Bee” استنادا إلى اتفاق جرى توقيعه في 23 فبراير 2021.

وتضم شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية عدة شركات تابعة خلافا لـ “Bee”؛ أبرزهم : مصارى، العاملة فى مجال الدفع الإلكترونى، كما يتبعها شركة فيتاس مصر؛ العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى مجموعة شركات “تمويل” العاملة فى مجال التمويل العقارى والاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم.

وأدى دخول فودافون مصر إلى هيكل ملكية ابتكار القابضة إلى انخفاض حصة “إم إم جروب” إلى 40.5% ،كما انخفضت حصة “بى إنفستمنتس” القابضة إلى 16.5%.

وقالت إم إم جروب، فى إفصاح سابق للبورصة، إن هذه العملية تأتى فى ضوء الاستعداد لطرح ابتكار القابضة في البورصة المصرية.

خالد محمود : ندرس الانقسام إلى ثلاث أو أربع كيانات خلال السنوات القادمة

خالد محمود يكشف لـ «CEO LEVEL»رحلة «إم إم جروب» من المصنوعات الجلدية إلى كيان متعدد الأنشطة (فيديو)

وتدرس “إم إم جروب” إعادة هيكلة شركاتها خلال السنوات المقبلة عبر تقسيمها إلى ثلاثة أو أربعة كيانات ،وفقا لتصريحات خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب.

وقال محمود – فى حواره مع برنامج “CEO LEVEL” الذى يبث أسبوعياً على شاشة «المال تى فى ALMAL TV»- إن أحد البدائل المتاحة فى المستقبل تتمثل فى فصل أنشطة «التجارة والتوزيع» و«وكالة السيارات وتصنيع الجرارات» و«الخدمات المالية» و«التكنولوجيا المالية» كل فى شركة على حدة، بينما قد تنقسم الأخيرة أيضاً إلى كيانين منفصلين.

ولفت محمود إلى أن شركته تدرس فى الوقت الحالى كل البدائل المتاحة للوصول إلى الشكل الأمثل الملائم لأنشطة وقطاعات المجموعة الاستثمارية .

كما نوه إلى أنه من المحتمل أن يتم طرح شركة «بساطة المالية القابضة» فى البورصة بشكل مستقل عن طرح شركة “ابتكار”، موضحًا أن المجموعة المالية هيرميس -مدير طرح ابتكار- تعمل على دراسة كل التفاصيل للوقوف على التوقيت الأمثل لطرح «ابتكار».

وكشف محمود أن مجموعته تخوض حاليا مفاوضات مبدئية مع علامات تجارية أوروبية وصينية للحصول على وكلاتها فى إطار سعيها لإضافة سيارات متوسطة لمحفظتها للوصول لشرائح أوسع عن العملاء.

وأظهرت أحدث نتائج للمجموعة ارتفاع مبيعاتها إلى 9.7 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 8.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت نتائج إم إم جروب المجمعة المرسلة للبورصة 30 مارس الماضى،ارتفاع تكاليف الشركة إلى 8 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بتكاليف بلغت 7.7 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت ارتفاع صافى الربح المجمع إلى 375.4 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 370.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

واستقر نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.31 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.31 جنيه خلال العام السابق 2020.