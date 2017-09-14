إم إم جروب تطرح منتجات جديدة وترفع عدد فروع فودافون

أسماء السيدكشفت شركة إم إم جروب للتجارة والتوزيع، عن خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة، والتى تنقسم لعدة محاور، أولها التعاقد على إدخال منتجات جديدة من السلع المعمرة، إضافة إلى التوسع فى القطاع التجارى عن طريق افتتاح أفرع جديدة، وزيادة صادرات الشركة من الجرارات الزراعية.وكشف خالد محمود، رئيس مج

أسماء السيد

كشفت شركة إم إم جروب للتجارة والتوزيع، عن خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة، والتى تنقسم لعدة محاور، أولها التعاقد على إدخال منتجات جديدة من السلع المعمرة، إضافة إلى التوسع فى القطاع التجارى عن طريق افتتاح أفرع جديدة، وزيادة صادرات الشركة من الجرارات الزراعية.

وكشف خالد محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تعاقد شركته على إدخال منتجات استهلاكية من السلع المعمرة تناسب فئات مختلفة من أصحاب الدخول المحدودة، على أن يتم توزيعها بالسوق المحلية خلال الربع اﻷخير من العام الجاري، مفضلا عدم الإفصاح عن ماهية تلك المنتجات.

وكشف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عن افتتاح 4 فروع جديدة لخدمة عملاء شركة «فوادفون»، والتى تُعد أحد وكلاء الشركة، ليبلغ إجمالى الفروع 43 فرعا، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف زيادتها لنحو 95 فرعا خلال الفترة القادمة، إضافة إلى التوسع بزيادة فروع توزيع منتجات «سامسونج» – أحد وكلاء الشركة – من 9 لـ 25 فرعاً.

على صعيد مجال عمل الشركة فى تجميع الجرارات الزراعية، لفت إلى أن شركته تستهدف زيادة المنتج المحلى فى عملية التصنيع، وكشف أن الشركة تعتزم زيادة الحصة التصديرية لـ «الجرارات الزراعية» لتصل إلى %30 من إجمالى المبيعات، خلال العام المقبل، مقارنة بـ %10 خلال الفترة الحالية، وذلك عن طريق اختراق أسواق جديدة بإفريقيا، إضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل.

وأظهرت القوائم المالية تراجع مبيعات نشاط الجرارات والمواسير خلال النصف اﻷول من العام الجاري، بنسبة %31، لتسجل نحو 16.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 24.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة.

وأوضح أنه الشركة تسعى دائمًا للتعاقد مع وكلاء جُدد لرفع حصتها السوقية، وكانت «إم إم جروب» للتجارة والتوزيع، قد أعلنت أمس تعاقدها مع شركة بلاس ون مركتينج «فريتال اليابانية»، لتوزيع هاتف الأخيرة فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الاتفاقية سيكون لها تأثير ايجابى على شركته بزيادة حصتها بسوق توزيع الهاتف اليابانى فى مصر إلى %26، على أن يتم بدء العمل بالاتفاقية نهاية الشهر الجاري.

وارتفعت أرباح «إم إم جروب» للتجارة والتوزيع، المحققة خلال النصف اﻷول من العام الجارى إلى 197 مليون جنيه، مقارنة بـ 185 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، كما ارتفعت الإيرادات إلى 2.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وتعد «إم إم جروب»، إحدى أكبر شركات التوزيع المصرية بموجب تواجدها الجغرافى القوي، ولديها أكثر من 40 ألف فرع توزيع، كما تقوم بتشغيل عدة أعمال تجارية، بما فى ذلك اﻷجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، وذلك من خلال المشاركة مع أفضل الشركات العالمية، مثل ساموسونج وهواوى وفودافون وكارير.