إم إم جروب تصرف النظر عن الاستحواذ على شركات التركي القابضة

مصطفى طلعتقررت شركتا إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية "إم تي آي" وشركة تركي القابضة عدم السير في إجراءات استحواذ الأولى على 3 شركات تابعة للتركي والتي تضم شركة اتصالات الدولية مصر "i2"، وشركة التجزئة المتحدة "يوارسي"، وشركة دي تي ار للتجارة – دبي.ووقعت إم.إم جروب شهر مارس الماضي



مصطفى طلعت

قررت شركتا إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية “إم تي آي” وشركة تركي القابضة عدم السير في إجراءات استحواذ الأولى على 3 شركات تابعة للتركي والتي تضم شركة اتصالات الدولية مصر “i2″، وشركة التجزئة المتحدة “يوارسي”، وشركة دي تي ار للتجارة – دبي.

ووقعت إم.إم جروب شهر مارس الماضي خطاب نوايا للاستحواذ الكامل على 3 شركات تابعة لـ”التركي القابضة” عن طريق مبادلة أسهم في رأسمالها فور إستكمال التدقيقات المتعارف عليها النافية للجهالة.

وكان مقرراً، وفق الخطاب الموقع بين الأطراف، إتمام الصفقة فور إستكمال التدقيقات المتعارف عليها، كذلك الحصول على الموافقات الداخلية بالشركات كافة، إلى جانب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

تأسست “التركى القابضة” عام 1975، كشركة عائلية، يملكها خالد على التركى، وأولاده، وتعمل شركاتها التابعة فى عدة قطاعات.