«إم إم جروب» تسجل 2.5 مليار جنيه مبيعات بالربع الأول من 2023 والأرباح تقفز 209%

أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الحالي 2023.

وبلغت إيرادات إم إم جروب المجمعة 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، وبارتفاع 27.6%.

وقفزت أرباح إم إم جروب المجمعة نحو 208.8%، لتسجل 157.68 مليون جنيه، مقابل 51.06 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2022.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إم إم جروب، نمو إجمالي الإيرادات، نحو 15.7%، إلي 1.8 مليار جنيه، خلال 3 أشهر ، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وحققت إم إم جروب صافي أرباح مستقلة بقيمة 146.66 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 52.87 مليون جنيه الربع الأول من العام الماضي.