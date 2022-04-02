أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، ارتفاع مبيعاتها إلى 97 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 8.6 مليار جنيه فى العام السابق عليه 2020.

وكشفت نتائج إم إم جروب المجمعة المرسلة للبورصة الأربعاء الماضى، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 8 مليارات جنيه خلال العام الماضى مقارنة بتكاليف بلغت 7.7 مليار خلال العام السابق 2020.

كما كشفت ارتفاع صافى الربح المجمع إلى 375.4 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 370.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة «الأم»، ارتفاع صافى الربح إلى 375.3 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 356.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

واستقر نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.31 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.31 جنيه خلال العام السابق 2020.

ووافق مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة 29 مارس على توزيع أرباح العاملين دون المساهمين مع العرض على الجمعية العامة فى أقرب انعقاد قادم.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 7 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج المجموعة المرسلة للبورصة (16 نوفمبر الماضى) ارتفاع صافى أرباحها إلى 334.5 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 299.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 6.3 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة «الأم»، ارتفاع صافى الربح إلى 305.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح قدره 286.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.28 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.25 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج نصفية سابقة، ارتفاع مبيعات الشركة إلى 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة ارتفاع صافى أرباح إم إم جروب إلى 245 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بأرباح بلغت 210 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 4.3 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة “الأم”، ارتفاع صافى الربح إلى 227 مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة بصافى ربح قدره 204.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.21 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.18 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع مبيعات الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس، مقارنة بمبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع صافى ربح الشركة إلى 130.2 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بأرباح بلغت 106.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة “الأم”، ارتفاع صافى الربح إلى 116.6 مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة بصافى ربح قدره 106.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.14 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.11 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتعد إم إم جروب، إحدى شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 599.4 مليون جنيه موزعا على 966.7 مليون سهم بقيمة اسمية 0.62 جنيه للسهم.

وتعمل الشركة فى مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء.

كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل : سامسونج، هواوى، فوادفون، رينج روفر، جاكورا ومازراتى، كارير وبوش، وأخيرا آبل للهواتف الذكية.

واستحوذت إم م جروب نهاية ديسمبر الماضى على كامل أسهم شركة «Bee» مصر لحلول وخدمات السداد الإلكترونى مقابل حصة أسهم فى شركة ابتكار القابضة التابعة.

وتضم شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية عدة شركات تابعة خلافا لـ«Bee»؛ أبرزهم : مصارى، العاملة فى مجال الدفع الإلكترونى.

كما يتبعها شركة فيتاس مصر؛ العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى مجموعة شركات «تمويل» العاملة فى مجال التمويل العقارى والاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم.

وتدرس “إم إم جروب” إعادة هيكلة شركاتها خلال السنوات المقبلة عبر تقسيمها إلى ثلاثة أو أربعة كيانات.