«إم إم جروب» تستهدف 360 مليون جنيه أرباحاً بنهاية العام

أسماء السيد تستهدف شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الارتفاع بأرباح نهاية العام الجارى إلى 360 مليون جنيه، مقارنة مع 339 مليون جنيه العام الماضى.وقال أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إنها تتبنى إستراتيجية توسعية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، تعتمد بشكل أساسى

أسماء السيد



تستهدف شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الارتفاع بأرباح نهاية العام الجارى إلى 360 مليون جنيه، مقارنة مع 339 مليون جنيه العام الماضى.

وقال أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إنها تتبنى إستراتيجية توسعية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، تعتمد بشكل أساسى على الارتقاء بقطاع التوزيع لتعزيز الربحية، وذلك بالتركيز على زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية «بوش»، التى تم إضافتها مؤخراً.

كانت «إم إم جروب» قد وقعت منتصف مارس الماضى، عقداً مع «بى. إس. إتش» صاحبة العلامة التجارية «بوش» الألمانية للأجهزة المنزلية، لتوزيع منتجاتها فى مصر.

وأوضح أشرف الغنام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته ستركز أيضًا على تنمية وتدعيم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال ضخ استثمارات جديدة بشركة ابتكار التابعة، رافضًا الافصاح عن القيمة المحتملة.

وتعليقًا على نتائج اﻷعمال، برر الغنام تراجع الأرباح خلال النصف الأول من العام الجارى بتقلص أرباح الشركات الشقيقة، وتسجليها 18.6 مليون جنيه، مقارنة بنحو 41 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وسجلت الشركة صافى ربح بقيمة 159 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 187 مليون جنيه بالفترة المناظرة من 2017، رغم صعود المبيعات إلى 3.4 مليار جنيه، مقارنة مع 2.7 مليار جنيه .

وتعد «إم إم جروب»، إحدى شركات التوزيع المصرية التى تتميز بانتشار جغرافى كبير، ولديها أكثر من 40 ألف منفذ بيع، وتمارس 4 أنشطة رئيسية، هى الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، والاتصالات، والسيارات الفاخرة، والجرارات، والمواسير.

وتتبع الشركة 4 كيانات، هى شركة ميديترينيان الصناعية – المصرية الأوكرانية سابقاً، وتعمل فى تجميع الجرارات الزراعية، وشركة قنوان للتجارة والتوزيع، بالإضافة إلى شركة خدمات التكنولوجيا الحديثة، وشركة ابتكار للتمويل الاستثمارى.