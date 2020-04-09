«إم إم جروب» تستحوذ على 50% من فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر

أعلنت شركة ام إم جروب للصناعة والتجارة العالمية عن زيادة نسبة مساهمتها فى شركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر إلى 50% بعد عملية استحواذ على حصة شركة فيتاس جروب نفذتها شركة مشتركة.

وقالت إم إم جروب فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس إن شركة ابتكار القابضة للاستثمارات استحوذت على حصة فيتاس جروب البالغة 50% فى شركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر التى تمتلك فيها النصف الآخر.

ويعنى هذا أن شركة ابتكار القابضة للاستثمارات أصبحت تمتلك 100% من أسهم فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر، وقالت الشركة إن عملية الاستحواذ تمت فى شكل صفقة نقل ملكية أسهم فى البورصة المصرية .

إم إم جروب: عملية الاستحواذ تمت فى شكل صفقة نقل ملكية بالبورصة

شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة

ويتوزع هيكل ملكية ابتكار القابضة للاستثمارات بين شركتى إم إم جروب بنسبة (49.9% )، وشركة بى إنفستمنتس القابضة بنسبة (50.1%).

وأشارت إم إم جروب إلى أن حصتها فى شركة فيتاس مصر ارتفعت من 25% إلى 50% بعد إتمام هذه الصفقة.

وتعد شركة إم إم جروب، إحدى شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

وتعمل الشركة في مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء.

كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل : سامسونج وهواوى وفوادفون ورينج روفر وجاكورا ومازراتى وكارير وبوش.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 475 مليون جنيه فى 2019

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 73 % خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 475.5 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 275.5 مليون جنيه خلال 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 9.8 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل مبيعات بلغت 7.6 مليار جنيه في 2018.

واقترحت الشركة فى وقت سابق توزيع جزء من الأرباح فى شكل أسهم مجانية عبر زيادة رأس المال المصدر ، وترحيل مبلغ 597.5 مليون جنيه للعام المقبل.

وحصلت الشركة فى مارس الماضى على موافقة الرقابة المالية على السير فى اجراءات زيادة رأس المال من 383.6 مليون جنيه إلى 479.5 مليون جنيه.

وتبلغ قيمة الزيادة 95.9 مليون جنيه موزعا على أسهم مجانية بواقع 0,25 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرش.