إم إم جروب تستثمر 55 مليون جنيه فى رأس مال ابتكار

المال ـ خاصتعتزم شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية، بيع حصتها فى شركة «تى بى آي» مصر، لحلول وخدمات السداد إلى شركة "ابتكار" للتمويل الاستثمارى، بغرض ضخها فى صفقة شراء حصة «أوراسكوم» للتنمية فى مجموعة شركات «تمويل».و أكد أشرف الغنام، مدير

المال ـ خاص

تعتزم شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية، بيع حصتها فى شركة «تى بى آي» مصر، لحلول وخدمات السداد إلى شركة “ابتكار” للتمويل الاستثمارى، بغرض ضخها فى صفقة شراء حصة «أوراسكوم» للتنمية فى مجموعة شركات «تمويل».

و أكد أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بشركة “إم إم جروب” أن الجمعية العامة الأخيرة للشركة، وافقت على بيع حصتها المباشرة البالغة %30 من شركة “تى بى آي” لشركة “ابتكار” – المملوكة لـ “إم إم جروب” بنسبة %50 – بقيمة قد تصل إلى 55 مليون جنيه، واستخدامها فى زيادة رأس مال “ابتكار”.

يشار إلى أن «ابتكار» أسست العام الماضى، مناصفة بين “إم .إم جروب” للصناعة والتجارة العالمية، و”بى بى آى بارترز” للاستثمار، برأسمال مصدر 20 مليون جنيه.

وقال “الغنام” – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- إن شركته ستضخ قيمة زيادة رأس مال “ابتكار” فى تمويل صفقة الاستحواذ على مجموعة “تمويل” التابعة لـ “أوراسكوم” للتنمية، والتى من المقرر إتمامها نهاية الشهر الحالى.

يذكر أن تحالفا يضم «ابتكار» وشركة «تى . سى . فى» وشركة «أكواير»، قد وقعوا الأسبوع الماضى، عرضا للاستحواذ على %100 من حصة أوراسكوم للتنمية، فى «تمويل» بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه.

و لم يحدد التحالف حصص كل شركة فى صفقة تمويل، وأنه فى انتظار موافقة الجمعية العمومية لـ «أوراسكوم» على الصفقة، والتى من المقرر انعقادها نهاية الشهر الحالى، بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة «ابتكار»، مؤكدا أن تمويل حصة “ابتكار” فى الصفقة، سيكون عبر الموارد الذاتية ولن تستخدم أى مصادر تمويل أخرى.

وتضم مجموعة «تمويل»، 4 شركات تعمل فى مجال التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والوساطة التأمينية والتحصيل.

ولفت إلى أن شركته تخطط للوصول برأس مال “ابتكار” إلى 200 مليون جنيه، عبر زيادات متتالية لرأس المال، لتمويل الخطط التوسعية التى تستهدف الوصول بالشركة إلى كيان متكامل، يشمل كل الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى، والتقسيط والمدفوعات الإلكترونية، والتمويل الاستهلاكى بحلول نهاية العام الحالى.

ويبلغ رأسمال «إم إم جروب» الحالى 245.5 مليون جنيه، موزعا على 396 مليون سهم، بقيمة اسمية 62 قرشا للسهم، وتعمل فى بيع السلع والسيارات والتوكيلات التجارية والموزعين.