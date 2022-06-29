«إم إم جروب» تحصل على موافقة لإضافة نشاط مراكز صيانة التكييفات إلى الأغراض

حصلت شركة “إم إم جروب” للصناعة والتجارة العالمية، اليوم الأربعاء على موافقة إدارة البورصة المصرية على إضافة نشاط إنشاء مراكز صيانة التكييفات والأجهزة الكهربائية إلى الأغراض.

وتعد “إم إم جروب” واحدة من أكبر شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ رأسمالها الحالى 599.4 مليون جنيه موزعا على 966.7 مليون سهم بقيمة اسمية 0.62 جنيه للسهم،وتعمل فى مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء.

كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل : سامسونج، هواوى، فوادفون، رينج روفر، جاكورا ومازراتى، كارير وبوش، وأخيرا آبل للهواتف المحمول.

واستحوذت “إم إم جروب” نهاية ديسمبر الماضي على كامل أسهم شركة “Bee” مصر لحلول وخدمات السداد الإلكتروني مقابل حصة أسهم في شركة ابتكار القابضة التابعة.

“إم إم جروب” : ندرس الانقسام إلى ثلاث أو أربع كيانات خلال السنوات القادمة

خالد محمود يكشف لـ «CEO LEVEL»رحلة «إم إم جروب» من المصنوعات الجلدية إلى كيان متعدد الأنشطة (فيديو)

وتدرس “إم إم جروب” إعادة هيكلة شركاتها خلال السنوات المقبلة عبر تقسيمها إلى ثلاثة أو أربعة كيانات ،وفقا لتصريحات صادرة عن خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب.

وقال محمود – فى حواره مع برنامج “CEO LEVEL” نوفمبر الماضى ،إن أحد البدائل المتاحة فى المستقبل تتمثل فى فصل أنشطة «التجارة والتوزيع» و«وكالة السيارات وتصنيع الجرارات» و«الخدمات المالية» و«التكنولوجيا المالية» كل فى شركة على حدة، بينما قد تنقسم الأخيرة أيضا إلى كيانين منفصلين.

ولفت محمود إلى أن شركته تدرس فى الوقت الحالى كل البدائل المتاحة للوصول إلى الشكل الأمثل الملائم لأنشطة وقطاعات المجموعة الاستثمارية .

كما نوه إلى أنه من المحتمل أن يتم طرح شركة «بساطة المالية القابضة» فى البورصة بشكل مستقل عن طرح شركة “ابتكار” موضحًا أن المجموعة المالية هيرميس -مدير طرح ابتكار- تعمل على دراسة كل التفاصيل للوقوف على التوقيت الأمثل لطرح «ابتكار».

وكشف محمود أن مجموعته تخوض حاليا مفاوضات مبدئية مع علامات تجارية أوروبية وصينية للحصول على وكلاتها فى إطار سعيها لإضافة سيارات متوسطة لمحفظتها للوصول لشرائح أوسع عن العملاء.

وأظهرت أحدث نتائج للمجموعة ارتفاع مبيعاتها إلى 9.7 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى، مقارنة مع مبيعات بلغت 8.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت نتائج “إم إم جروب” المجمعة المرسلة للبورصة 30 مارس الماضى،ارتفاع تكاليف الشركة إلى 8 مليارات جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع تكاليف بلغت 7.7 مليار جنيه خلال العام السابق .

كما كشفت ارتفاع صافى الربح المجمع إلى 375.4 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 370.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.