«إم إم» جروب تحصل على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأس المال إلى 599.4 مليون جنيه

حصلت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية على موافقة الرقابة المالية اليوم الخميس، لنشر إعلان زيادة رأس المال المصدر من 479.5 إلى 599.4 مليون جنيه تقريبا.

وتبلغ قيمة الزيادة 119.8 مليون جنيه، توزع فى صورة أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرشا.

وتمول الزيادة من أرباح العام المالى المنتهى 31 ديسمبر 202، ومن المقرر دعوة الجمعية العامة للمساهمين لإقرارها.

وافق مجلس إدارة الشركة بحلسته المنعقدة 10 مارس الجارى على الشروع فى استيفاء إجراءات زيادة رأس المال مع الرقابة المالية.

إم إم جروب تسجل 366 مليون جنيه أرباح في عام 2020

شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 366.4 مليون جنيه خلال عام 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 459.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وانخفضت مبيعات الشركة المجمعة إلى 8.7 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بمبيعات قدرها 9.8 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة “الأم”، تراجع صافى الربح إلى 356.7 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 390.3 مليون جنيه خلال 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 275.5 مليون جنيه خلال 2018، كما سجلت مبيعات بقيمة 7.8 مليار جنيه خلال نفس العام.

ورفعت الشركة فى مارس الماضى زيادة رأسمالها من 383.6 مليون جنيه إلى 479.5 مليون جنيه يزياة قدرها 95.9 مليون جنيه وزعت بأسهم مجانية بواقع 0,25 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرشًا.

عمومية الشركة تمد أجلها لمدة 25 عاما تنتهى 2046

ووافقت عمومية ام ام جروب فى 24 أكتوبر الماضى على مد أجل الشركة لمدة 25 سنة إضافية بدأت من 2 يناير 2021، وتنتهى عام 2046.

وتعد شركة ام ام جروب، إحدى شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

وتعمل الشركة في مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء.

وتقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل: سامسونج وهواوى وفوادفون ورينج روفر وجاكورا ومازراتى وكارير وبوش.

إم إم جروب تستعد لطرح ابتكار القابضة فى البورصة المصرية

وتستعد ام ام جروب لطرح إحدى الشركات التابعة لها (ابتكار القابضة) فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكلفت ام ام جروب شركة هيرميس فى سبتمبر الماضى لدراسة بدائل طرح شركة ابتكار للاستشمارات المالية فى البورصة المصرية أو إحدى الشركات التابعة لها.

وأرسلت شركة بى إنفستمنتش القابضة بيانًا مماثلًا للبورصة باعتبارها إحدى ملاك شركة ابتكار للاستثمار المالية.

ويتوزع هيكل ملكية ابتكار بين عدة شركات، أبرزها إم إم جروب المالكة لنحو (49.9%)، وبى إنفستمنتس القابضة بنسبة 20.3%.

وتضم شركة ابتكار القابضة عدة شركات تابعة أبرزها، Bee ، مصارى، العاملتان فى مجال الدفع الإلكترونى.

كما يتبعها، شركة فيتاس مصر العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى مجموعة شركات “تمويل” العاملة فى مجال التمويل العقارى والاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم.

ووافق مجلس إدارة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية فى 24 فبراير الماضى على شراء حصة تبلغ 20 % من أسهم شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد “Bee”، والمملوكة لشركة تكنوبيز إكويبمنتس بي تي إي.

وقالت ام ام جروب فى إفصاح للبورصة آنذاك ، أن هذه العملية تأتى فى ضوء الاستعداد لطرح ابتكار القابضة في البورصة المصرية.

ومن المقرر ارتفاع حصة ابتكار في شركة Bee بعد العملية من 60 % إلى 80 %، وذلك مقابل منح مساهمي “تكنوبيز إكويبمنتس” الحق في الاكتتاب في شركة إبتكار.

ووقعت شركة فودافون مصر فى 23 فبراير الماضى مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية تمهيدًا لمشاركتها فى اكتتاب زيادة رأسمال كلٍّ من شركتي بي ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلتا الشركتين.

وأفصحت إم إم جروب فى ابريل الماضى عن زيادة حصتها فى شركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر إلى 50% عبر شركتها التابعة ابتكار للاستثمارات المالية.