«إم إم جروب» تتوقع نتائج أفضل فى الربع الأخير بدعم بيع المنتجات المحلية

تتوقع «إم إم جروب» وبنوك استثمار محلية تحسن النتائج المالية للشركة فى الربع الأخير من العام الحالى بدعم مبيعات المنتجات المحلية، وزيادات الأسعار.

وكانت «إم إم جروب» قد أعلنت الأسبوع الماضى عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالى والتى عكست بوضوح أزمات الاستيراد، وتأثير تعطل سلاسل الإمداد عالميا.

وحققت المجموعة تراجعا فى إيراداتها بنحو %34 خلال الفترة المذكورة لتسجل 1.465 مليار جنيه، مقارنة مع 2.241 مليار للفترة المناظرة، كما انخفض صافى الربح بنحو %19 مسجلا 72.5 مليون جنيه، مقارنة مع 89.5 مليون للفترة المماثلة.

وشهدت الشركة تراجعا فى مبيعات جميع قطاعاتها خلال فترة الربع الثالث، إذ انخفضت مبيعات نشاط الأجهزة الإلكترونية إلى مليار جنيه، مقارنة مع 1.4 مليار للفترة المناظرة، ونشاط الاتصالات إلى 291.1 مليون، مقابل 326.2 مليون، والسيارات إلى 112 مليونا، نظير 424 مليونا، والجرارات والمواسير إلى 5.7 مليون، مقابل 9.3 مليون.

وقال أشرف غنام، مسئول علاقات المستثمرين بالشركة إن قطاع الأجهزة الإلكترونية كان الأفضل أداء خلال الربع الثالث حيث تعمل المجموعة كوكيل لعدد من العلامات التجارية المحلية، وكذلك الاتصالات إذ تدير فروعاً شركة فودافون، وكذلك مبيعات المحمول مع تحوطها بمخزون كبير حد من تأثير أزمات الاستيراد وتعطل سلاسل الإمداد عالميا، بينما كان القطاع الأكثر تأثرا السيارات فى ظل أزمة الاستيراد القوية على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الشركة أداء أفضل فى الربع الرابع من العام الحالى بدعم مبيعات أجهزة محمول «سامسونج» المصنعة محليا.

من جانبه، قال هشام حمدى، محلل مالى فى بحوث بنك استثمار النعيم إن «إم إم جروب» حققت أداء أفضل من توقعاتهم بالربع الثالث البالغة 50 مليون جنيه لصافى الربح، و1.3 مليار للإيرادات.

ولفت إلى أن ارتفاعات الأسعار دعمت نتائج الشركة بشكل قوى فى الربع الثالث من العام، وهو ما يتوقع استمراره فى الربع الأخير من السنة.

يشار إلى أن نتائج الأشهر التسعة الأولى لـ«إم إم جروب» شهدت تراجعا فى الإيرادات نسبته %28.1 مسجلة 5.1 مليار جنيه، مقارنة مع 7.1 مليار للفترة المناظرة من العام الماضى، وسجل صافى أرباح الشركة 216 مليونا بانخفاض %34.3 عن الفترة المناظرة من العام الماضى والتى سجلت 328 مليونا.

وتراجعت مبيعات «إم إم جروب» خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 3.62 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.83 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وتراجعت أرباح الشركة فى نتائجها المستقلة خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل نحو 149.47 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 227.72 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.