«إم أو تي» تطرح مول الترجمان على شركات القطاع الخاص لتشغيله

طرحت شركة «MOT» الذراع الاستثماري لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، مول الترجمان “GATE WAY PLAZA”، بمشتملاته على شركات القطاع الخاص لتولي مهمة الإدارة والتشغيل للمشروع.

وأوضحت شركة “إم أو تي” أن من ضمن مشتملات مول الترجمان 284 محلا تجاريا، مع 7 قاعات داخل مركز ترفيهي، بالإضافة إلى جراجات وساحات تتسع لـ 2269 سيارة بجانب المكاتب الإدارية والأكشاك.

وتعد «MOT» الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، وتستهدف الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضى، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عام 2025 خصوصا بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكة الحديد.

حالات طرح مول الترجمان

شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية

تضمنت الحالة الأولى المتزايد على كامل مساحة مول الترجمان (Gate Way ) والساحات الخارجية والجراجات العلوية والسفلية الملحقة بالمول التجاري والمركز الترفيهي كوحدة واحدة لمدة عشرون عاماً كأولويه أولى أو وفقاً لحالات التزايد الواردة بكراسة الشروط.

بينما جاء التزايد بالتجزئة “كخيار بديل” في طرح مول الترجمان بحيث ينقسم إلى 4 أجزاء كلًا منها يتم طرحه على حدى أمام شركات القطاع الخاص.

أوضحت المصادر أن الجزء الأول من الحالة الثانية للطرح تضمنت المول التجاري والمركز الترفيهي كوحدة واحدة، بينما تضمن الجزء الثاني 284 وحدة تجارية.

بينما تمثل الجزء الثالث على المركز الترفيهي والذي يضم 7 قاعات كوحدة واحدة، وجاء الجزء الأخير متضمنًا الجراجات والساحات التي تتسع لـ 2269 سيارة.

جدير بالذكر أن إم أو تي للاستثمار والتنمية تعد من الشركات الرائدة فى التطوير لمجالات الاستثمار العقاري والإعلاني واللوجيستي والمشروعات المتوسطة حيث تمتلك خبرة حوالي 20 عاما فى السوق المصرية.