إميل حلمي إلياس نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب

أصدر المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، قراراً بتعيين المهندس إميل حلمي إلياس نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وذلك خلفاً لصلاح عقب توليه الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي بالتعديل الوزاري الأخير وقيامه بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد 14/8/2022.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إن المهندس إميل حلمي حاصل على بكالويوس الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية وماجستير الهندسة الميكانيكية لمحركات الاحتراق الداخلي من الكلية الفنية العسكرية.

وأضاف أنه عمل مساعداً لمدير المدرعات للشئون الفنية كما شغل منصب مساعد مدير المدرعات للتسليح، وشغل منصب رئيس قطاع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) في الفترة من 1/9/2017 إلى 16/3/2020.

كما شغــل منصب رئيــس مجلس إدارة شركــة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) منذ 17/3/2020 وحتى تاريخ تعيينه نائباً لرئيس الهيئة، لافتاً إلى أن “حلمي” يعد النائب رقم (13) في تاريخ الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكد بكر أن القرار يأتي في ضوء حرص الوزير على أن يشغل ذوي الكفاءة المهنية مختلف المناصب، وأضاف أن القرار يمثل إضافة لخطوات مهمة تم إتخاذها في الفترة السابقة لإعلاء قيم تكافؤ الفرص والمواطنة الكاملة في مختلف قطاعات الدولة ومنها قطاع هام مثل الإنتاج الحربي وهي القيم التي تعد من أهم دعائم الجمهورية الجديدة.