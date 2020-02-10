إميرالد تستهدف جذب صناديق المعاشات والدخل الثابت للمشاركة في طرحها بالبورصة

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان، المالكة لـ 50% من أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقاري، أن الأخيرة تستهدف جذب صناديق الدخل الثابت و المعاشات الخاصة للمشاركة في إكتتاب طرح 28% من أسهمها بالبورصة .

يُذكر أن “المال” قد كشفت في صفحتها الأولى بعدد الأحد الماضي، عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنشرة الطرح وتقرير القيمة العادلة لسهم الشركة البالغ 2.89 جنيه، بالإضافة الى موفقتها على فتح باب الإكتتاب بنهاية الاسبوع الجاري .

وأضاف السيد، على هامش مؤتمر صحفي عٌقد اليوم للإعلان عن تفاصيل الطرح، ان اميرالد للاستثمار العقاري تتميز بصلابة مركزها المالي، إذ لا توجد أية قروض أو ديون ملقاة على عاتق الشركة، بالإضافة إلى امتلاكها لأصول قيمتها السوقية تتعدى الـ 700 مليون جنيه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان، المالكة لـ 50% من أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقاري، أن الأخيرة ستعتمد سياسة توزيع أرباح مجزية للمساهمين، لافتًا إلى أنها ستوزع نحو 75% من صافي أرباحها بشكل سنوي.

وأشار إلى أن “اميرالد” تعتزم زيادة رأسمالها بقيمة 125 مليون جنيه ليصل الي 375 مليون جنيه، موضحًا أن زيادة رأس مال الشركة سيتم عبر توزيع نصف سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية البالغة 1 جنيه للسهم.

ولفت إلى أن “اميرالد” تستهدف إيرادات سنوية بقيمة 90 مليون جنيه من مولها التجاري بالتجمع الأولي في القاهرة الجديدة.

وقال إنها تسجل إيرادات بقيمة 60 مليون جنيه، منها ٤٠ مليون جنيه تمثل إيرادات من شركة لولو هايبر ماركت الهندية، و20 مليون جنيه إيرادات من البنوك المؤجرة.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتمدت نشرة طرح نحو %28 من أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقارى فى البورصة المصرية، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، كما وافقت على بدء تلقى طلبات المشاركة فى الاكتتاب يوم الأربعاء المقبل.

كانت «المال» كشفت منتصف ديسمبر الماضى ، عن اعتزام إميرالد طرح نحو %28 من أسهمها بالبورصة، ثم نالت موافقة على قيد أسهمها برأسمال 250 مليون جنيه، موزعًا على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.