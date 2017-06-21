إميرالد تتعاقد مع A H R لإنشاء فندق باستثمارات مليار جنيه

أحمد على:تعاقدت شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات مع شركتى إيه أيتش آر الإنجليزية و«دايمنشن للمقاولات» الإماراتية، على تصميم وتنفيذ المشروع السياحى الفندقى التابع لإميرالد بمنطقة المعادى بتكلفة استثمارية تتخطى المليار جنيه.وتعتبر إميرالد إحدى الشركات التابعة لمجموعة المصريين فى ا

أحمد على:

تعاقدت شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات مع شركتى إيه أيتش آر الإنجليزية و«دايمنشن للمقاولات» الإماراتية، على تصميم وتنفيذ المشروع السياحى الفندقى التابع لإميرالد بمنطقة المعادى بتكلفة استثمارية تتخطى المليار جنيه.

وتعتبر إميرالد إحدى الشركات التابعة لمجموعة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، المقيدة فى البورصة.

وقال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى للمصريين فى الخارج، إن «إميرالد» تتفاوض مع شركة Park Regis الأسترالية من أجل إدارة المشروع الجديد مقابل حصة من الإيرادات، موضحًا أن «إميرالد» ستمتلك نحو 1050 وحدة فندقية بالمشروع الجديد.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تعتزم التفاوض مع محموعة مستثمرين إماراتيين للدخول فى شراكة مع «إميرالد» لإنشاء المبنى الفندقى السياحى الجديد، يمتلكون بموجبها عددا من الوحدات الفندقية بالمشروع، مع احتفاظ «إميرالد» بحق تأجيرها فى فترات محددة من العام.

وأشار السيد إلى أنه من المخطط بدء الأعمال الإنشائية فى الفندق خلال أغسطس المقبل، وأنه سيتم تمويل المشروع ذاتيًا، وذلك عبر تسويق الوحدات الفندقية قبل إنشائها واستغلال الحصيلة فى التمويل.

يذكر أن شركة «إميرالد» تمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 100 ألف متر بكورنيش المعادى، وكانت تعتزم إنشاء برج إدارى عليها، قبل أن تُغير وجهة المشروع إلى سكنى فندقى.

وتعمل «المصريين فى الخارج» فى مجال تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، بالإضافة لإدارة صناديق الاستثمار، ويبلغ رأسمالها 100.517 مليون جنيه، موزعًا على 40.207 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.50 جنيه للسهم.

وتأتى شركة «يامير ايكويتيز» على رأس مساهمى «المصريين فى الخارج» بحصة %20.02، ثم شركة المصريين للإسكان بنسبة %17.52 من الأسهم، والمجموعة المالية للاستثمار القابضة بنسبة %12.87، وبايونيرز القابضة %8.8، وسمو للاستشارات بحصة أسهم تبلغ %1.08 والباقى أسهم حرة التداول.

