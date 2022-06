«إمداد» توسع من تواجدها الإقليمي بالدخول لمصر عبر اتفاقية شراكة مع «LMD»

أعلنت مجموعة شركات إمداد الرائدة في مجال توفير خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لرفع كفاءة عمليات التشغيل للأصول المملوكة ومقرها دبي عن توقيعها إتفاقية شراكة رسمية مع LMD الشركة المصرية الرائدة في مجال تطوير العقارات الراقية لتزويدها بمجموعة متكاملة من حلول إدارة المرافق ذات المستوي العالمي بجميع أنحاء مصر.

اتفاقية الشراكة فيما بين الطرفين مقرها القاهرة الجديدة وستقدم خدماتها بكافة الأنحاء في مصر من خلال المطورين والعملاء المشتركين وعدد من القطاعات بما فيها قطاع الضيافة والتجزئة ومحفظة مشروعات شركة LMD، وتشمل الشراكة توفير خدمات إدارة المرافق طبقًا للمعايير العالمية للمستأجرين والعملاء بكافة المواقع المتميزة، مستفيدة في ذلك بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها إمداد في تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة المباشرة وغير المباشرة لتعزيز جودة الحياة للمقيمين.

وفي تعليق من المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD علي هذه الخطوة الهامة قال: “مجتمعاتنا تم تصميمها بعناية وخبرة فائقة آخذين في الإعتبار الناس والمستقبل في مكان ليس فقط للعيش بل ايضًا للنمو والإزدهار.” وأضاف: “من ناحية أخرى، فالاستدامة والتناغم وخلق القيمة هي عنصر رئيسي وجزء لا يتجزأ فى كل جانب من جوانب أعمالنا، ولهذا جاءت شراكتنا مع إمداد والتي نتشارك معها في القيم والإلتزام، لتقديم حزمة غير مسبوقة من حلول إدارة المرافق في السوق المصري، مستفيدين في ذلك بما لدينا من خبرات متميزة ومحافظ خدماتنا ومنتجاتنا.”

تهدف الإتفاقية إلى تقليل تكاليف عمليات التشغيل للمباني علي المدي الطويل من خلال حماية وتعزيز اصول إدارة المرافق مع التركيز علي خلق قيمة مضافة والدفع بمعايير عالية الجودة داخل السوق المحلي، وتسعي إمداد إلى توظيف ما يزيد عن 2000 موظف فى مصر في غضون عام 2026، فضلًا عن تطلعها للمزيد من التوسع وتعزيز مكانتها بالسوق المحلي. وسيكون تركيز المرحلة الأولي بشكل محوري علي تطوير الأدوار الهندسية والخدمات المباشرة، مع خلق فرص إضافية للإدارة وخدمات الدعم والدعم الإداري.

تم الإعلان عن الشراكة خلال حفل توقيع خاص في View-The Palm بدبى بحضور السيد عبد اللطيف الملا رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد والسيد جمال لوته الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد والسيد محمد رشاد مدير عمليات مجموعة إمداد مع وفد شركة LMD والمهندس عمر سلطان الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة LMD والسيد محمد مبارك مدير الاستثمار للمجموعة.

وفي سياق ذلك، صرح السيد جمال لوته الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد : ” سعداء بالتعاون مع شريك مميز مثل شركة LMD تزامنًا مع بدء فصل جديد فى استراتيجية إمداد للنمو والتوسع، فالسوق المصري يوفر العديد من الفرص الواعدة في الوقت الذي نتطلع به إلى تعزيز تواجدنا عالميًا وتقديم حلول متكاملة عالية الجودة لإدارة المرافق بمشروعات LMD، ونحن نتطلع للعمل سويًا لرفع معايير الصناعة المحلية وأن تترك إمداد بصمتها كمزود موثوق به من قبل العملاء بمصر وفي المنطقة بأكملها.”

تستعد إمداد لأن تكون المزود الرائد في مجال إدارة المرافق فى مصر من خلال إتفاقية الشراكة المبرمة مدعومة في ذلك بما تمتلكه من سجل حافل من الأعمال، هذا ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها بالربع الثالث من العام الجاري 2022. وتخطط المجموعة لتعزيز خدماتها داخل البلاد علي المدي المتوسط والبعيد عبر تقديم خدمات حالية تم تصميمها خصيصًا من قبل أقسام أعمالها، ومجموعة متنوعة من الخدمات من قبل قسم الخدمات البيئية وخدمات مكافحة الحرائق من خلال قسم الأمن والسلامة (فيجن سيفتي) وخدمات المصاعد والسلالم المتحركة من قبل الأتمتة (نيجما).

تسعي شركة LMD منذ عام 2007 إلى تقديم تجربة سكنية وتجارية مختلفة، فهي تلتزم بالتوسع جغرافيًا لتعكس رؤيتها المتميزة للعالم من خلال تطوير مشروعات عالية الجودة تتجاوز كل ما هو ممكن فى كافة جوانبها. تستهدف LMD المواقع الرئيسية والاستدامة والتناغم وخلق القيمة والتي هي جزء أصيل بكل جانب من جوانب أعمال الشركة. تفخر LMD بتقديمها لمجموعة شاسعة ومتنوعة من المشروعات تتباين ما بين التجارية والسكنية ومتعددة الإستخدامات مع تواجد قوي في دبي واسبانيا واليونان، وتغطي محفظة أعمال LMD في مصر العديد من المشروعات المميزة.

One-Ninety متعدد الاستخدمات هو المشروع الرائد لشركة LMD والذي يجمع ما بين وحدات سكنية ذات علامة تجارية عالمية ومكاتب ومجمعات تجارية تم تشيدها لتقدم تجربة فريدة من نوعها تتجاوز كل ما هو معروف او تقليدي. يقع مشروع One-Ninety مباشرة بأول شارع التسعين بالتقاطع مع الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة، تم وضع المخطط الرئيسي له بخبرة شركة SOM علي مساحة 344،315 متر مربع من أجل تغيير المفهوم التقليدي إلى المعني الحقيقي للتميز والتكامل، ف One-Ninety هو رؤية متكاملة للأماكن المفتوحة التي تتيح التجول فى الهواء الطلق بحرية كاملة بين جنبات تجمع افضل أماكن الضيافة العالمية والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية بإطلالة علي منطقة خضراء خصبة Urban Park، إضافة إلى منطقة الأعمال المتطورة Business Quarter. يطل هذا المشروع متعدد الاستخدامات بلمسة عالمية متوهجة، داعيًا جميع أنحاء العالم إلى مكان واحد مع أول W Residences Cairo فى إفريقيا وشقق سكنية تحت علامة The Residences at St. Regis New Cairo وفندقي W Cairo و Aloft، إضافة إلى العديد من التجارب الساحرة من جولات التسوق إلى تناول أفضل أنواع الطعام والتمتع بتجربة ترفيه عالمية فى Design District و Boulevard وكل هذا محاط ب Urban Park بنباتاته الطبيعية الممتدة داخل قلبه النابض.

