إمباور تقتنص محطة توليد كهرباء من المخلفات

عمر سالمفازت شركة «إمباور» المصرية للطاقة المتجددة بعقد إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة المخلفات فى مدينة النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة، بقدرة تصل إلى ميجاوات. كشف حاتم الجمل، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال»، أن استثمارات المشروع تصل إلى نحو 94 مليون جنيه، ويشا

عمر سالم

فازت شركة «إمباور» المصرية للطاقة المتجددة بعقد إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة المخلفات فى مدينة النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة، بقدرة تصل إلى ميجاوات.

كشف حاتم الجمل، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال»، أن استثمارات المشروع تصل إلى نحو 94 مليون جنيه، ويشارك فى تمويله عبر قرض من أحد البنوك المحلية بنسبة تصل إلى %80 من استثمارات المشروع، بالإضافة إلى تمويل ذاتى من الشركة.

وأوضح الجمل أن «إمباور» ستوقع عقد تنفيذ المشروع خلال الأسبوع الجارى، مع إحدى الشركات الكبري التى تعمل فى مجال مزارع الأبقار.

ولفت إلى إنشاء منظومة متكاملة عبر تجميع مخلفات الأبقار ومعالجتها لإنتاج الكهرباء وبيع الطاقة للمزرعة، وللشبكة القومية، متمثلة فى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأشار إلى أن المحطة ستستهلك نحو 160 طن مخلفات فى اليوم الواحد بإجمالى نحو 58.5 ألف طن سنوياً، موضحًا أن مصر لديها إمكانيات لتوليد نحو 3.5 جيجاوات من طاقة المخلفات، ولم يتم استغلالها.

وأضاف أنه يتم حاليًّا وضع التصميمات وكمية المخلفات المطلوبة، فضلا عن حساب كمية الطاقة المنتجة والتجار الخاصة بالمشروع بالتعاون مع الشركاء الألمان، تمهيدًا للبدء فى التنفيذ خلال أبريل المقبل، باستخدام تكنولوجيا ألمانية، على أن يستغرق التنفيذ نحو عام يتم الانتهاء منه قبل منتصف 2019.

وقال إن «إمباور» ستقوم بتوليد وبيع الطاقة إلى شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الواقع فى نطاقها محافظة البحيرة، بسعر 145 قرشا لكل كيلووات ساعة، وذلك لمدة تصل لنحو 20 عاماً من تاريخ إنشاء المشروع، بالإضافة إلى بيع الطاقة أيضاً لصالح شركة مزارع الأبقار بسعر 135 قرشاً لكل كيلووات ساعة.

وأنشئت شركة إمباور عام 2014 برأسمال يصل لنحو 36 مليون جنيه، وتعمل فى السوق منذ عام 2011 عبر عدد من الكيانات الأجنبية.

فى السياق نفسه، أوضح مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة، الأخيرة انتهت من إعداد السعر الخاص بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات المولدة من المخلفات، وتم إرسالها إلى وزارة البيئة، لأنها المسئولة عن تلك المشروعات.

وبدأت مصر التفكير فى توليد الطاقة عبر المخلفات خلال 2015، وتعاقدت الحكومة مع استشارى دولى لدراسة الأمر، وتحديد تعريفة الشراء، وأعلنت سعرًا استرشاديًّا له بواقع 121 قرشًا خلال 2016، وهو ما اعترض عليه المستثمرون وقتها.