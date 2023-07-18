إمام عاشور يعود إلى الأهلي رسميا بعد موافقة ميتلاند الدنماركي

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عودة إمام عاشور للأهلي

وكشف نادي ميتلاند في بيان له عبر موقعه الرسمي عن أن الأهلي توصل إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب المنتخب الوطني البالغ من العمر 25 عامًا إلى وطنه، وكان إمام عاشور قد انتقل إلى إف سي ميتلاند من الزمالك في يناير، لكنه الآن يعود بشكل دائم إلى مصر.

وأوضح البيان: لقد كانت عملية خاصة مع إمام، الذي تعرض للأسف لإصابة سيئة بعد بداية جيدة.

وواصل البيان: بالطبع يزعجنا أن إمام لن يستمر بالفريق، إنه لاعب ماهر يتمتع بإمكانيات كبيرة، ولكنه أيضًا مثال لما يمكن أن يحدثه العمل الجماعي، ولقد وجدنا حلًا جيدًا مع الأهلي.

وخاض عاشور سبع مباريات وسجل هدفين لنادي إف سي ميتلاند قبل إصابته.