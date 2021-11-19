إمام الحرم المكي السابق يشارك في فيديو ترويجي لموسم الرياض.. ويخطب ود “هوليوود”

ظهر عادل الكلباني الإمام والخطيب السعودي في فيديو ترويجي لأحد الفعاليات المقرر انعقادها في “موسم الرياض” الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

والكلباني، الذي تولى إمامة المصلين في الحرم المكي خلال شهر رمضان من عام 2008، ظهر مرتديا ملابس عسكرية وبدا قائدا في خضم “معركة مفتعلة”.

وعلق الكلباني لاحقا على ظهوره في الفيديو بشكل كوميدي مخاطبا هوليوود.

ويروج الفيديو لفعالية “كومبات فيلد” وهي ضمن ألعاب الترفيه القتالية التي توفرها ملاهي الرياض في موسمها الترفيهي.

والفيديو شاركه عبر حسابه على تويتر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وقد علق عليه الكلباني ضاحكا:” ظنك يمدي (أصلح) أروح لهوليود”.