إمارة دبي تمدد فترة التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين

سيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، بدبي في الإمارات العربية المتحدة، تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم.

ووفقا لما جاء في وكالة أنباء الإمارات، يأتي ذلك مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين.

وأضافت أنه يستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.

وتابع، سيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

وأكدت على الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين، يسمح بالخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية (الغذائية والصحية) من منافذ بيع المنتجات الغذائية (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)، عند الحاجة، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة.

يوأضافت اللجنة أنه سمح كذلك بالخروج للحصول على الخدمات الصحية مثل (المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية)، كما يسمح بالخروج لأغراض متعلقة باجراء الفحص الخاص بكورونا المستجد (كوفيد 19).