«إمارات مصر» ترفع أسعار منتجاتها للمرة الثالثة فى أقل من شهرين

المال ـ خاصكشف مصدر بشبكة موزعى منتجات زيوت «إمارات مصر»، عن إعلان الشركة زيادة جديدة فى جميع منتجاتها من الزيوت للمرة الثالثة فى أقل من شهرين، بنسبة تصل إلى %5.وقال المصدر إنه فى أعقاب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع أسعار الوقود فى منتصف يونيو من العام الحا



المال ـ خاص

كشف مصدر بشبكة موزعى منتجات زيوت «إمارات مصر»، عن إعلان الشركة زيادة جديدة فى جميع منتجاتها من الزيوت للمرة الثالثة فى أقل من شهرين، بنسبة تصل إلى %5.

وقال المصدر إنه فى أعقاب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع أسعار الوقود فى منتصف يونيو من العام الحالى، لجأت شركات الزيوت إلى رفع أسعارها بشكل دوري، لمواكبة الزيادة التى طرأت فى أسعار المنتجات الخام.

وأكد المصدر أن اعتماد منتجى الزيوت على استيراد بعض المكونات المساهمة فى العملية الإنتاجية قد تسبب فى رفع الأسعار بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن اقتربت أسعار صرف الدولار لمستويات 18 جنيهًا.

وأضاف إلى أن الزيادات المستمرة فى أسعار منتجات الزيوت خاصة للسيارات لزيادة المسافة التى تقطعها السيارة لإعادة تغيير الزيت، الأمر الذى انعكس على معدلات الطلب والتى تراجعت بنسبة تتعدى %60.

وفسر ذلك قائلًا: «قبيل تعديل أسعار الوقود منذ شهرين كان مالك السيارة يقوم فى العادة بتغيير زيت سياراته بعد أن تقطع مسافة 2000 كيلومتر، أما الآن فإنه يقوم بإضافة زيوت جديدة بعد مسافة 4000 كيلومتر».

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتجاه العديد من الشركات للإعلان عن قوائهم السعرية الجديدة، خاصة مع الارتفاعات المستمرة فى أسعار المنتجات والإضافات المستوردة.