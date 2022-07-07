إل جي : 62% زيادة في عدد مستخدمي تطبيق ThinQ بمصر

أعلنت شركة إل جي مصر للإلكترونيات، اليوم، عن زيادة بنسبة 62% في عدد مستخدمي تطبيقها ThinQ، كما زادت أيضًا عدد تسجيلات المنتجات بنسبة 20% بإجمالي 9889 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

يوضح التقرير أيضًا أن عمليات تسجيل الدخول إلى التطبيقات زادت بشكل كبير في عام 2022 بنسبة 62%، ويُظهر شهر فبراير أعلى عدد من عمليات تسجيل الدخول بإجمالي 80125، و2022 في أول 5 أشهر من عام 2022، مقارنةً بعام 2021، 358085 في إجمالي عمليات تسجيل الدخول على مدار العام.

يسمح تطبيق ThinQ من إل جي للمستخدمين بالتحكم في أجهزتهم التي تعمل بنظام ThinQ من إل جي داخل المنزل أو خارجه،

وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا جدًّا، خاصة خلال فصل الصيف، وهو تتبع استخدامهم الكهرباء، خاصة بالنسبة لمكيفات الهواء، وتوفير الوقت والضغط في غرفة الغسيل، وأيضًا احتفظ بجميع الأجهزة تحت المراقبة.

من خلال ميزة مراقبة الطاقة الذكية في تطبيق إل جي ThinQ، يمكن للمستخدم الوصول الفوري إلى رؤى الاستخدام الشهرية لكل جهاز متصل من إل جي،

مما يساعد المستهلكين على البقاء على اطلاع على استهلاكك للطاقة، حيث يكون استخدام مكيف الهواء أثناء الصيف كثيفًا طوال الموسم، حيث يتم تشغيله خلال الليل لنوم أفضل، وطوال اليوم للحفاظ على درجة البرودة.