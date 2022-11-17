إل جي: 3.6 مليون منزل ذكي في مصر بحلول 2026

قالت شركة إل جي مصر للإلكترونيات إن أعداد المنازل المجهزة بالأنظمة الذكية في مصر يصل إلى أكثر من 1.8 ملايين منزلٍ.

وتوقعت الشركة في بيان صادر عنها الخميس، أن يتضاعف هذا الرقم إلى 3.6 ملايين ليصل حجم التجارة في هذا السوق 486 مليون دولار بحلول عام 2026 كما ارتفعت نسبة الإقبال على شراء أجهزة المنازل الذكية منذ عام 2019 إلى الآن ما يقارب 60٪.

وأوضحت أن حجم الطلبً زاد علي الأنظمة المتطورة في المنازل الذكية مثل التحكم الصوتي، وكفاءة الطاقة، والأجهزة المنزلية وأنظمة الإضاءة التي يتحكم فيها المستخدم.

ومن المتوقع أن يستمر حجم الطلب في الارتفاع بشكل كبير في السنوات القادمة، وأن يبلغ حجم هذه التجارة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا إلى 622 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة ب 80 مليار دولارًا في عام 2016، وفق الشركة.