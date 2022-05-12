«إل جي مصر» تكشف عن أحدث غسالاتها من طراز TWINWash

أعلنت إل جي مصر اليوم عن محرك أحدث غسالاتها TWINWash الجديد الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وقد طورت الشركة محرك الدفع المباشر ”DD” العامل بتقنية الذكاء الاصطناعي في غسالة الملابس “TWINWash” الجديدة لتقليل تلف القماش بنسبة 18٪، وهو الأمر الذي يحدث عند استخدام برنامج غير مناسب لأنواع الأقمشة المختلطة.

وتتميز غسالة TWINWash الجديدة من إل جي ببرنامج “Turbo Wash” الذي يعمل على تقليل فترة الغسيل إلى 45-61 دقيقة عن طريق إزالة شطفة من الثلات شطفات ومضاعفة عدد البخاخات، مع الحفاظ على نفس كفاءة فترة الغسيل العادية.

تتميز جميع غسالات إل جي بتقنية البخار ، التي تقضي على المواد المسببة للحساسية بنسبة 99.9 ٪ ، وهو أمر رائع للتعقيم والملابس المجعدة أيضا، وفي هذه الحالة يمكن غسل ملابس الأطفال مع ملابس الكبار في نفس الوقت ، مع تجنب عملية فصل الغسيل، ولا يقتصر الأمر على توفير الوقت فحسب ، بل أيضًا في استهلاك الطاقة بدرجة حرارة عالية وكذلك استهلاك منظفات الغسيل.

وتعد تقنية البخار من إل جي واحدة من أكثر الطرق فعالية لقتل الجراثيم، ويعمل مولد البخار في غسالة إل جي على تسخين الماء إلى 90 درجة مئوية، ما يجعله ساخنًا بدرجة كافية للقضاء على البكتيريا وكذلك على المواد المسببة للحساسية من شعر الحيوانات الأليفة وخلايا الجلد الميتة والعفن، ولا تزيل تقنية البخار من إل جي 99.9 بالمائة من مسببات الحساسية فحسب، بل تزيل أيضًا بقايا المواد المسببة الحساسية التي قد تؤدي للوفاة. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية في “توين ووش” من إل جي في وجود غسالة صغيرة بسعة 2.5 كيلوغرام، بدرجة حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية ، وبرامج مخصصة لملابس الأطفال والحرير. تتميز الغسالة الصغيرة بمحرك دفع مباشر يتحرك في 3 اتجاهات أثناء الغسيل ، لضمان أعلى كفاءة في التنظيف.

وتتميز Twin Wash من إل جي بتطبيق Smart ThinQ، للتحكم في الأجهزة المنزلية عبر الهواتف الذكية والواي فاي، داخل المنزل أو خارجه من أي مسافة، ويمكن للتطبيق أن يُظهر للمستخدمين استخدامهم الشهري للكهرباء بالكيلوواط وعدد لترات المياه المستخدمة في الغسيل ومدة الغسيل بالإضافة للأعطال.

بيلي كيم : نستهدف تقديم أفضل تجربة استخدام

وقال بيلي كيم، المدير الإداري لشركة إل جي مصر , إن الشركة تسعى لتقديم تجربة استخدام أفضل، من خلال خلال تقنية Smart ThinQ والتي تتيح لك التحكم في غسالة الملابس Twin Wash، إلى جانب استخدام الكهرباء والمياه وساعات التشغيل وكل ما يتعلق بالغسالة، وحتى الأعطال وذلك من خلال الهاتف المحمول وتقنية الواي فاي سواء من داخل المنزل أو من خارجه.

وأضاف كيم أن توفر هذه الميزة راحة لا مثيل لها في نمط الحياة من خلال ربط الأدوات المنزلية بأجهزة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بتقنية “ThinQ” والأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي Wi-Fi.

وتمثل المتانة الميزة الرئيسية في أجهزة غسيل الملابس “TWINWash” الجديدة من إل جي، من حيث شكل وتصميم الغسالة، بدءاً من باب الغسالة، المصنوع من الزجاج الحراري المقاوم للكسر والخدش بأعلى جودة، وكذلك حجم الشاشة الرقمية أكبر من الطراز السابق، والغسالة مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ من الداخل مما يمنحها عمرًا أطول، بالإضافة إلى أن غسالة “TWINWash” الجديدة من إل جي تتمتع بضمان 10 سنوات على المحرك.