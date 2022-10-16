«إل جي مصر» تعلن عن مبادرة التوعية بمرض السرطان

أطلقت إل جي مصر الموسم الثاني من مبادرة أبطال إل جي للمسؤولية الاجتماعية لعام 2022، وهي مسابقة شهرية بمواضيع مختلفة على مدار العام، مثل التوعية بالسرطان، والتدخين، وعيد الأم، والأب، والشباب. تنظم المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تسليط الضوء على الشخصيات التى أثرت وما زالت تؤثر إيجابيا على المجتمع المصرى.

جائزة شهر أكتوبر لمسابقه ابطال إل جي، هي جهاز تنقية الهواء من إل جي تحت شعار شهر التوعية بالسرطان. يوفر جهاز PuriCare™ 360° لتنقية الهواء من إل جي هواء نقيًا يصل إلى 100 متر مربع مع نظام فريد متعدد الفلاتر يعتمد على فلتر HEPA من الدرجة H13 وفلتر لإزالة الروائح. يحبس فلتر H13 Grade HEPA ما يصل إلى 99.9٪ من البكتيريا و99.9% من الغبار والمواد المسببة للحساسية بحجم صغير يصل إلى 0.01 ميكرون، ولا يترك فلتر إزالة الروائح أي مجال للغازات الضارة والروائح الكريهة (الأسيتالديهيد والأمونيا) والروائح المنزلية الجديدة (الفورمالديهايد، التولوين)، مادة مسببة للضباب الدخاني (SO2 ،NO2) يحتوي الفلتر أيضًا على منبه لاستبدال الفلتر لتنبيه المستخدمين عندما يحين وقت تنظيف الفلتر أو استبداله.

وأضاف بيلي كيم ، المدير التنفيزي لشركة إل جي مصر: “تلتزم إل جي بالعديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية المهمة على مدار العام، مع التركيز على أسسنا العالمية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل الحفاظ على وفائنا بهوية علامتنا التجارية ، حيث نضع في اعتبارنا أكثر الأشياء المهمة التي تهم مجتمعنا المحلي وتنفيذ البرامج التي تحافظ على التطلعات. تركز المبادرة على القيم الإيجابية وتشجيع الناس على فعل الخير للمجتمع “.

يتم التقديم على مدار العام عبر الإنترنت من خلال صفحة إل جي على Facebook مثل العام الماضي باستخدام هاشتاج #LG_Heros و #LGHeroes لمشاركة القصص الملهمة بناءً على موضوع الشهر، ويتم اختيار القصة الفائزة من خلال سحب يتم إجراؤه تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبعد ذلك يتم دعوة الفائز إلى مقر إل جي لاستلام الجائزة / الجوائز.