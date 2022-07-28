«إل جي» مصر تعلن عن أحدث غسالاتها «V200»

أطلقت إل جي مصر اليوم أحدث وأذكى غسالة ملابس تحميل أمامي V200، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI). وتم تجهيز غسالة إل جي V200 أيضًا بأحدث تقنيات غسيل الملابس مثل Steam و Motion DD والتشخيص الذكي.

يوفر محرك الدفع المباشر الذكي الاصطناعي AIDD من إل جي، حركة الغسل الأمثل للعناية بالغسيل باستخدام مستشعر مدمج لا يكتشف الوزن فحسب، بل يستشعر أيضًا نعومة النسيج ويختار الحركات المثلى للنسيج في حد ذاته، وتقلل هذه التقنية من تلف النسيج بنسبة 18٪.

الإضافة إلى ذلك، تم تجهيز V200 من إل جي، أيضًا بتقنية LG Steam التي تقضي على 99.9٪ من مسببات الحساسية، مثل الغبار الذي يمكن أن يسبب الحساسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي. تستخدم إل جي V200 أيضًا رافعًا متينًا مقاوم للصدأ والذي يساعد على غسل أكثر صحية حيث أنه أقوى ضد التلوث بالبكتيريا من رافع البلاستيك التقليدي.

بيلي كيم : V200 ستعيد تحديد المعايير الجديدة للسوق المصرية

وقال بيلي كيم مدير عام إل جي، مصر: “نسعى لتقديم أحدث التقنيات بأفضل قيمة، ستعيد أحدث غسالاتنا ذات التحميل الأمامي، V200، تحديد المعايير الجديدة للغسالات في السوق المصري لأنها مجهزة بأحدث تقنيات من إل جي مثل AIDD،الانسب للعناية بالغسيل”.

وتم تجهيز V200 من إل جي، بأحدث الابتكارات حتى عندما يتعلق الأمر بالأعطال، تساعد تقنية Smart Diagnosis على تشخيص بالإضافة إلى حل بعض المشكلات التي قد يتم مواجهتها بسرعة وبشكل صحيح.