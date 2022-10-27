«إل جي مصر» تطلق تلفزيون QNED 2022

أطلقت إل جي مصر اليوم تلفزيون QNED 2022، لتوسيع نطاق QNED الخاص بها مع تلفزيون QNED الجديد كليًا مقاس 75 بوصة الذي تم تجميعه في مصر لأول مرة.

مواصفات تلفزيون إل جي QNED 2022

ويأتي تلفزيون 2022 QNED بتقنية Nano Cell Dot Quantum، وهي تقنية الألوان التي تجمع بين NanoCell + باللون الأحمر مع Quantumdot باللون الأخضر مع إضاءة LED زرقاء تدعم وحدات البكسل RGB، بالإضافة إلى زيادة معدل الألوان إلى 90% ما يمنح نطاقًا أكبر من الألوان ويعطي حجم لون بنسبة 100% معتمد من Intertek.

يقدم تلفزيون QNED 2022 من إل جي تجربة سينمائية مختلفة، مع معالج α7 Gen 5 AI تختار معالجات إل جي AI اختيار أفضل وضع للصورة والصوت، وإزالة جميع التشوهات، ورفع جودة المشاهد باستخدام تقنية AI Picture Pro+ Active HDR ، فهي تعمل على ضبط إعدادات الصورة بتقنيات AI بناءً على نوع المحتوى المعروض والبيئة المحيطة بالتلفزيون.

ويوفر AI Sound Pro تجربة صوت محيط متعدد الأبعاد مع كل تفاصيل الأصوات في المشهد المقدم، وصوت مثالي بغض النظر عن ظروف المشهد، مثل المشاهد المظلمة أو المضيئة، أو ظروف الإضاءة المحيطة بالتلفزيون مما يمنح العميل أفضل تجربة سينمائية.

مواصفات تليفزيون ال جي QNED 2022

وترفع جودة المشاهد باستخدام تقنية HDR Active + Pro Picture AI من خلال ضبط إعدادات الصورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على نوع المحتوى المعروض ومحيط التلفزيون.

ويوفر QNED 2022 من إل جي أيضًا تجربة مثالية للاعبين بدقة تصل إلى 4K وبفضل معالج α7Gen 5 AI Processor مع دعم منافذ HDMI 2.1 وتردد 120 هرتز بالإضافه لخاصية VRR & Low Input lag & ALLM ، التي تعمل على تقليل زمن وصول الأوامر بين أجهزة الألعاب والشاشة .

وتتدعم إل جي بخاصية Free SYNC مما يحسن التزامن بين الجرافيكس الخاص بالألعاب وبين الشاشة و Game Optimizer يسهل الحصول على الإعدادات الصحيحة للالعاب ودعمت إل جي شاشاتها باعلى تقنيات HDR المخصصة للالعاب وهى HGIG MODE وبخدمات الألعاب السحابية Cloud Game.