«إل جي» مصر تطرح 30% خصما على تليفزيونات «OLED»

كشفت شركة إل جي مصر اليوم الخميس، عن عروض شهر يناير، التي تقدم للعملاء المصريين خصومات، خاصة واشتراك مجاني في منصة Watch It وApple TV، ستستمر عروض إل جي الترويجية لشهر يناير حتى 31 يناير.

وخلال شهر يناير، ستحصل مجموعة كبيرة من منتجات إل جي على خصم يصل إلى 30% بما في ذلك تلفزيونات LG OLED، QNED، NanoCell، UHD و FHD، وستكون هناك تخفيضات خاصة في عطلة نهاية الأسبوع على تلفزيوناتها الذكية FHD و UHD، NanoCell، و OLED، إضافة إلى عرض توفير التوفير على التلفزيون مع AV، كما ستوفر شركة إل جي مصر لعملائها اشتراك Apple TV مجاني لمدة ثلاثة أشهر مع موديلات مختارة، واشتراك Watch it مجاني لمدة تصل إلى تسعة أشهر بناءً على الطراز، إضافة إلى خصم خاص على MMRC و Gallery stand.

إضافة إلى عروض يناير، ستحصل منتجات الأجهزة المنزلية من إل جي بما في ذلك مجموعة كبيرة من ثلاجات إل جي على خصم يصل إلى 17%، وسيحصل أحدث ميكروويف نيو شيف من إل جي على خصم يصل إلى 20%، والغسالات بما في ذلك Vivace ستحصل على خصم يصل إلى 15%، وستحصل المكانس الكهربائية من إل جي على خصم يصل إلى 19% حتى نهاية شهر يناير.

وقال بيلي كيم، مدير عام شركة إل جي مصر: “يسعدنا الإعلان عن عروض شهر يناير لجعل منتجاتنا متوفرة بأفضل الأسعار، ويتمتع عملاء إل جي مصر بالذكاء التكنولوجي ومن الرائع الحصول على هذه العروض لتزويدهم بأحدث التقنيات التي تم إصدارها بأسعار معقولة مع عروض شهر يناير”.