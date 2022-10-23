«إل جي مصر» تضع استراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20% عبر 7 منتجات

أعلنت إل جي مصر عن استراتيجيتها لتطوير المنتجات التي تقلل الآثار البيئية طوال دورة حياة المنتجات، وستعمل خطة الحياة الأفضل 2030 من إل جي على تقليل انبعاثات الكربون من استخدام منتجاتها السبعة الرئيسية، التلفزيون، الثلاجات، الغسالات، المجففات، مكيف الهواء السكني، مكيف الهواء(SAC)، والشاشات بنسبة 20% مقارنة بعام 2020 بحلول عام 2030.

من خلال تحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع استخدام البلاستيك المعاد تدويره بحلول عام 2030 (600,000 طن).

وتختص إستراتيجية إل جي بـ 3 فئات، هي الإنسان والطاقة والموار للحد من التأثير البيئي على الإنسان وتعمل إل جي على تحسين البيئة المنزلية لعملائها من خلال استبدال المواد الخطرة وتقليل الضوضاء الصادرة عن الأجهزة المنزلية وإضافة ميزات مضادة للحساسية ومضادة للبكتيريا.

وتعمل استراتيجية الطاقة لشركة إل جي على مجالين رئيسيين: تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أثناء الاستخدام والتصنيع، من خلاللها تسعى إل جي إلى تحسين كفاءة الموارد عبر تقليل استخدام الموارد وتحسين إمكانية إعادة تدوير المنتجات.

وتعمل إل جي منذ مرحلة التطوير على تحسين جودة المواد وهيكل المنتج، وتسعى جاهدة لتحسين أداء المنتج مع تقليل الحجم والوزن بناءً على التعاون مع القائمين بإعادة التدوير، لتحسين قابلية إعادة التدوير، تقوم إل جي بعملية داخلية لتصنيع المنتجات.

مدير عام إل جي مصر: نعمل عل خلق الإبتكار من خلال المنتجات، وسنواصل إحداث أثر إيجابي على البيئة

ومن جانبه قال بيلي كيم مدير عام إل جي مصر ،”بصفتنا شركة تعمل على خلق الابتكار من خلال المنتجات، فإننا نأمل في تحقيق الإدارة البيئية والاجتماعية بأفضل طريقة ممكنة عبر زيادة التركيز على الإدارة البيئية والاجتماعية في المنتجات الحالية وإطلاق منتجات جديدة.”

وأضاف كيم: “سنواصل إحداث تأثير إيجابي في العالم من خلال تطبيق التكنولوجيا الصديقة للبيئة على جميع المنتجات المطورة حديثًا، وكذلك المنتجات التي تم إطلاقها بالفعل، من خلال تقليل الكربون المنبعث أثناء استخدام المنتج من خلال تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجموعة منتجاتنا التي تستخدم مواد صديقة للبيئة.”

يذكر أن مجموعة إل جي تراعي العوامل البيئية في تطوير مواد التغليف وكذلك في تطوير المنتجات، وضعت إل جي المبادئ التوجيهية لتقليل وزن وحجم مواد التغليف وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، بناءً على الإرشادات، أنشأت إل جي أيضًا عملية تطوير العبوات الخضراء وطبقت العملية على التلفزيون بالفعل.