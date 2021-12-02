«إل جي» : مصر تحتل المركز الأول بالمنطقة في عدد تنزيلات تطبيق ThinQ

أعلنت شركة إل جي مصر أن مصر احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث التنزيلات لتطبيقها ThinQ، مع زيادة في عدد عمليات تسجيل الدخول إلى التطبيقات وتسجيلات المنتجات من خلال تطبيق ThinQ. ووفقًا للتقرير فإن عدد تسجيلات المنتجات حتى الآن يزيد على 24،337. وتُظهر عمليات تسجيل الدخول إلى التطبيقات أيضًا زيادة كبيرة في عام 2021 بإجمالي 628،537 حتى الآن، مقارنةً بعام 2020، حيث بلغ إجمالي عمليات تسجيل الدخول للتطبيق على مدار العام 192،919.

من جانبه أكد بيلي كيم، مدير عام “إل جي مصر”، أن تقنية ThinQ تعمل على تقليل مخاوف المستخدمين مع زيادة السهولة والمتعة، وأضاف أن التطبيق يسهم في جعل “إل جي” تتمكن من فتح الباب أمام المستخدمين للحصول على إمكانيات جديدة للمنازل الذكية المتصلة لعملائها في مصر.

جدير بالذكر أن تطبيق ThinQ LG حصل على تقدير 4.7 في مراجعات Apple App Store و4.3 في متجر Google Play.

ويوفر تطبيق إل جي ThinQ للمستخدمين القدرة على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية من خلال تطبيق ThinQ LG من أي مكان في العالم، كما يعمل مع جميع أجهزتها المنزلية التي تم إطلاقها حديثًا، استنادًا إلى تقنية إنترنت الأشياء (IOT)، والتي ستساعد مستخدميها على تشغيل اجهزة التكييف، أجهزة تنقية الهواء، والمكنسة الكهربائية الروبوتية عن بُعد،

بالإضافة إلى التحكم في الغسالة، المجفف، غسالة أطباق، والثلاجات عن بُعد. يتم تمكين المستخدمين أيضًا من تنزيل دورات غسيل محددة جديدة لغسالات إل جي.



ويدعم تطبيق إل جي ThinQ للمستخدمين التحقق من حالة الأجهزة التي تعمل بنظام ThinQ، إلى جانب القدرة على مراقبة استهلاك الطاقة للأجهزة التي تعمل بنظام ThinQ من خلال الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية.