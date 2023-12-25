«إل جي مصر» تجدد مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير للعام الثاني علي التوالي

أعلنت “إل جي مصر” عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير للعام الثاني على التوالي، إيذانا ببدء الموسم الرابع من مبادرة “أبطال إل جي” للمسئولية الاجتماعية، وذلك في المقر الرئيسي للشركة.

ومن خلال التوقيع على مذكرة التفاهم للعام الجديد، تلتزم إل جي بتقديم التبرعات العينية لمؤسسة مصر الخير بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات التابعة لمصر الخير فى عدة مجالات، منها الاهتمام بدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر تقديم الاحتياجات الاساسية خلال فصل الشتاء ، توفير الطعام الاساسي ضمن حملة إفطار صائم لرفع العبء وتوفير الدعم للمستفدين ، رفع كفاءة الخدمات المقدمة فى دور الايتام و مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، دعم مراكز الشباب وتقديم إمكانيات متطورة لتمكين فئة الشباب من اكتشاف مواهبهم و تطويرها، بالاضافة الى تقديم الدعم لمؤسسة مصر الخير في مبادارات تيسير زواج لذوي الهمم من خلال توفير الأجهزة المنزلية المتطورة والاساسية لدي كل أسرة.

من جانبه علق بيلي كيم ، المدير العام لشركة إل جي مصر قائلا: “تلتزم إل جي ببذل قصارى جهدها لدعم الفئات الأكثر استحقاقا لتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع المصرى، و لهذا نفتخر ببرنامج المسئولية المجتمعية “ابطال إل جي” و نأمل باستمرار نجاح الشراكة بيننا و بين مؤسسة مصر الخير و الهادفة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى و تجسيد شعار الشركة الاساسى “Life’s Good”.

وقد أثمر التعاون بين الجانبين خلال العام الماضى عن نجاح ملموس حيث قدمت إل جي الدعم لآلاف المستحقين فى جميع محافظات مصر، و ذلك من خلال التعاون المشترك مع مؤسسة مصر الخير فى 3 محاور أساسية للمسئولية المجتمعية و هى الصحة، التعليم و التضامن الاجتماعى.

وشاركت إل جي فى خلق بيئة صحية أفضل و تحسين جودة الهواء فى عدد من المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لمؤسسة مصر الخير من خلال التبرع العينى ب 30 جهاز من أحدث ابتكارتها فى مجال تنقية الهواء، كما ساهمت إل جي فى مجال التعليم من خلال التبرع ب 40 شاشة تلفزيون، لتقوم مصر الخير بتوزيعها على 40 مدرسة من المدارس المجتمعية في القرى النائية ومحافظات صعيد مصر.

و أخيرا، أسهمت إل جي فى مبادرات تيسير الزواج التابعة لمؤسسة مصر الخير من خلال توفير 30 جهاز من الأجهزة المنزلية الأساسية الأكثر تطورا ل30 عروس من الفئات الأكثر استحقاقا.

من جانبها، أشادت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمصر الخير، بالشراكة مع إل جي مصر للعام الثانى على التوالى، مؤكدة أنه للعام الثاني على التوالي يتم تجديد مذكرة التفاهم مع إل جي مصر وقدرنا نساعد من خلال هذه الشراكة في تيسير الزواج لعدد كبير من المستحقين الذين نقوم بعمل الأبحاث لتحديد مدى استحقاقهم .

وأشارت المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمصر الخير ، إلى أنه وفقاً للبروتوكول الجديد سيكون التعاون أشمل وأوسع ليتضمن مراكز تأهيل ذوي الإعاقة وتيسير زواج ذوي الاعاقة وقادرون باختلاف وزواج الفتيات المستحقات وملاجئ الأيتام وحملة الشتاء إضافة إلى شهر رمضان المبارك وما يشمله من تقديم مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا.

