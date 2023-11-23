«إل جي مصر» تؤكد أهمية الاستدامة والمسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة

قال بيلي كيم، مدير عام “إل جي مصر” إن الاستدامة والمسئولية الاجتماعية تُعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية الشركة التي تسعى جاهدة للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المجتمعات، مما يعكس المعنى الجوهري لشعار الشركة.

وأضاف في بيان اليوم، أن رؤية رؤية إل جي الشاملة تتجه لتحقيق تغيير إيجابي في العالم، إذ أعادت إطلاق شعارها “Life’s Good” الذي ينم عن سعى الشركة لتطوير منتجات تلبي احتياجات المستخدمين وتحسن حياتهم وتعزز التفاؤل عند الموظفين والرغبة في استكشاف وتحقيق الأحلام.

كانت إل جي العالمية قد أعلنت في يوليو الماضي عن رؤيتها للتحول إلى “شركة حلول الحياة الذكية”، من خلال تقديم منتجات للعملاء توفر لهم تجارب مميزة، وكذلك ربط وتوسيع تجارب العملاء المختلفة في مختلف مجالات التواصل مع العملاء كأحد استراتيجياتها الرئيسية.