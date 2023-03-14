«إل جي» للكيماويات تتعاقد مع اليونيسف لتوريد لقاحات تغطى 80 مليون طفل

قالت شركة إل جي للكيماويات اليوم الثلاثاء، إنها وقعت عقدا لتزويد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بلقاحات شلل الأطفال واللقاحات الخماسية التكافؤ للرضع والأطفال، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت إل جي في بيان إنه بموجب هذه الصفقة، ستوفر الشركة ما قيمته 200 مليون دولار من اللقاحات، بما في ذلك 100 مليون دولار من لقاح شلل الأطفال “يوبوليو”(Eupolio) و100 مليون دولار من اللقاح الخماسي التكافؤ “يوبينتا”(Eupenta) ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والتهاب الكبد B والمستدمية النزلية.

وسيتم توريد “يوبوليو” لمدة عامين بدءا من عام 2024، وسيكون عقد “يوبينتا” ساريا لمدة خمس سنوات بدءا من هذا العام.

وقالت الشركة إن الإمدادات يمكن أن تساعد حوالي 80 مليون رضيع وطفل في التحصين ضد الأمراض.

ويمثل عقد إل جي للكيماويات أكثر من 30% من إجمالي حجم المشتريات الذي طرحته اليونيسف لتقديم العطاءات، وفقا للشركة.

وتلقت الشركة أول موافقة للتأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية للقاح التهاب الكبد B الخاص لها “يوبينتا”(Eupenta) في عام 1996، قبل الحصول على نفس الموافقة على “يوبينتا” في عام 2016 و”يوبوليو” في عام 2020.

وتعمل الشركة على تطوير لقاح سداسي التكافؤ يجمع بين “يوبوليو” و”يوبينتا”، من بين لقاحات مركبة أخرى.