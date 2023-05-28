«إل جي» توسع مساهمتها الاجتماعية في الشرق الأوسط وأفريقيا

قامت شركة “إل جي” للإلكترونيات بتوسيع أنشطة المساهمة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تسعى للحصول على فرص للأعمال هناك، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت شركة “إل جي” في بيان لها صدر مؤخرا إنها تبرعت بمكيفات هواء ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود لمستشفى عام محلي في نيجيريا من خلال وحدة عملياتها في إفريقيا، كجزء من الجهود المبذولة للترويج لمنتجاتها.

ويتزايد الطلب على منتجات الأجهزة المنزلية المتطورة والموفرة للوقود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال البيان إن “إل جي” قامت بتشغيل مرافق إنتاج في المملكة العربية السعودية ومصر من أجل تلبية الطلب المتزايد في المنطقة.

وفي مارس، طرحت شركة “إل جي” منتجاتها من الأجهزة المنزلية في حدث أقيم في دبي، حيث حضرت الشركات الشريكة من 76 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعقد صفقات تجارية محتملة، على حد قولها.